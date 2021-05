Emmanuel Macron a livré à la presse les principales étapes à venir dans l'allègement des mesures, allant du 3 mai 2021 au 19 juin 2021.

« À la mi-mai pourraient rouvrir certaines terrasses ainsi que certains lieux sportifs et culturels », laissait entrevoir Jean Castex lors d’une conférence de presse, le jeudi 22 avril.

Le vendredi 30 avril, Emmanuel Macron a livré à la presse régionale un calendrier concret sur l’allègement, étape par étape, des mesures de « confinement » actuelles. Les informations sur ce calendrier ont été relayées pour la plupart dès le jeudi 29 avril. Voici ce que l’on sait des étapes de déconfinement à venir.

Le 3 mai 2021 : fin de l’attestation en journée

Pour les établissements scolaires, les écoles et maternelles ont déjà recommencé à accueillir les élèves en présentiel le lundi 26 avril dernier. Il en sera de même pour les collèges et les lycées à partir du lundi 3 mai, qui ont toutefois repris les cours dès cette semaine. Dans les départements les plus touchées par la circulation du virus et la tension hospitalière, une règle de « demi-jauge » sera toutefois instaurée pour les collégiens en 4e et 3e.

La limite des déplacements dans un rayon de 10 kilomètres prendra fin, elle aussi, à partir du lundi 3 mai — il n’y aura donc plus besoin d’attestation pour ces déplacements. Les déplacements inter-régionaux sont aussi possibles. De fait, l’attestation de jour disparaît — seule reste celle liée au couvre-feu.

Le 19 mai 2021 : terrasses ouvertes, couvre-feu décalé

Alors que le MEDEF plaidait pour une date fixée au 10 mai pour la réouverture des commerces et des lieux culturels, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a récemment annoncé qu’aucun allègement ne devrait avoir lieu avant la date du 15 mai.

Dans la presse régionale, Emmanuel Macron a annoncé une réouverture le 19 mai des commerces, des lieux culturels et même des terrasses (avec une jauge de 5 personnes par table).

Mais cela se fera sous conditions. Le chef de l’État avait récemment affirmé que chaque étape « dépendra des résultats qu’on aura obtenus : on regarde toujours pendant dix-quinze jours comment consolider les résultats ».



Il faudra par ailleurs que les établissements respectent certaines règles et jauges de réception du public, en fonction des spécificités des lieux et du type de commerce.

Pour les lieux culturels, les musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles sont concernés par la réouverture, avec un public assis, mais dans le respect d’une jauge maximale de 800 personnes en intérieur et de 1 000 en extérieur. Soumis à ces mêmes jauges, les établissements sportifs de plein air et couverts accueillant des spectateurs pourront rouvrir.

Toujours au 19 mai, le couvre-feu sera décalé à 21h. Les rassemblements de plus de 10 personnes resteront proscrits.

Le 9 juin 2021 : réouverture des cafés, couvre-feu à 23h

Il faudra ensuite attendre le mois de juin pour de nouvelles étapes du déconfinement.

La réouverture complète des bars, cafés et des restaurants est programmée au 9 juin, ce qui signifie que ces établissements pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur, en salle (l’étape du 19 mai étant dédiée aux terrasses). Les salles de sport pourront elles aussi rouvrir le 9 juin, tout comme les stades. Pour les lieux culturels et les stades, la jauge limite sera de 5 000 personnes et à condition d’avoir un pass sanitaire valide.

Toujours le 9 juin, le couvre-feu passera à 23h ; et les frontières pourront être amenées à rouvrir pour les touristes européens, à condition d’un pass sanitaire valide. Les salles de sport rouvriront entièrement et les sports de contact seront autorisés en plein air.

Le 30 juin 2021 : fin du couvre-feu

C’est le 30 juin que le couvre-feu pourra être définitivement levé. Les jauges dans les magasins seront également retirées, si la situation sanitaire le permet. Le gouvernement a précisé que cette dernière étape serait faite en fonction de la situation sanitaire locale, ce qui semble normal.

De son côté, la campagne vaccinale aura atteint sa dernière étape : le 15 juin, toutes les personnes majeures pourront être vaccinées.

Il demeure des inconnues sur la mise en pratique de ce calendrier. Les lieux culturels tels que les musées, ainsi que les restaurants et cafés, ne pourront rouvrir sans un protocole sanitaire spécifique, pour ne pas reproduire les erreurs du déconfinement de mai 2020. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas précisé ce protocole, ce qui laisse les chefs d’établissements dans l’expectative en matière de jauges et de distanciation, par exemple.

