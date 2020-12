Le Premier ministre va prendre la parole le 10 décembre, en fin d'après-midi. Il doit notamment faire le point sur la phase suivante vers la fin du confinement, prévu le 15 décembre. Voici comment suivre ses annonces.

Comme chaque semaine depuis le début du reconfinement, le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole ce jeudi 10 décembre, en fin d’après-midi, afin de faire le point sur l’état sanitaire de la France. Son allocution portera cette fois sur les possibilités de lancer la prochaine phase vers un déconfinement de la France, alors que la baisse de la contamination ne va pas aussi vite qu’espéré et, même, paraît remonter.

En effet, Emmanuel Macron avait, lors de son discours du 24 novembre, précisé les étapes du déconfinement progressif de la France. Après la réouverture des magasins le 28 novembre, les Françaises et Français étaient censés pouvoir à nouveau se déplacer sans attestation, tandis que certains espaces culturels sont censés pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 15 décembre.

Le président a cependant fixé deux conditions pour procéder à ce déconfinement : réussir à passer sous la barre de 5 000 nouveaux cas par jour, et stabiliser le taux d’occupation des lits en réanimation autour de 3 000. Or, les derniers chiffres montrent que nous sommes loin d’avoir atteint ces objectifs : on trouve un peu plus de 3 200 personnes en réanimation en ce moment, et selon les données de Santé Publique France publiées le 9 décembre, il y avait eu 14 595 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

Comment suivre l’allocution de Jean Castex ?

Quand ? Jean Castex prendra la parole ce jeudi 10 décembre 2020, à 18h.

Jean Castex prendra la parole ce jeudi 10 décembre 2020, à 18h. Où ? Comme toutes les allocutions officielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les chaînes d’information en continu. Vous pourrez la suivre sur le site de BFMTV, de FranceInfo et de LCI. Elle sera aussi retransmise en direct sur les réseaux sociaux : vous pourrez la regarder sur le compte Twitter du Premier ministre, sur son compte Facebook, et sur le compte YouTube du gouvernement. Nous mettrons un lien ci-dessous dès qu’il sera publié.

Quelles annonces sont attendues ?

Les chiffres n’allant pas dans le bon sens, il se pourrait que le déconfinement ne se passe pas exactement comme prévu. Pour l’instant, selon le journal Le Monde, les pistes du gouvernement concernent un report de l’ouverture des musées, théâtres et cinémas, qui devaient rouvrir le 15 décembre. Une autre possibilité serait d’avancer l’horaire du couvre-feu, qui devait être imposé de 21h à 7h du matin (à l’exception des 24 et 31 décembre). Il pourrait ainsi être imposé à partir de 20h.

Crédit photo de la une : YouTube/Gouvernement Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo