Le Premier ministre va prendre la parole en fin d'après-midi pour détailler le plan de vaccination du gouvernement. Il sera accompagné du ministre de la Santé. Voici comment suivre leur intervention.

Une semaine après les annonces d’Emmanuel Macron sur le déconfinement progressif de la France, il est désormais l’heure de préparer la prochaine phase : celle de la vaccination. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé feront le point en fin d’après-midi lors d’une conférence de presse sur les très attendus vaccins et sur l’organisation du pays lors des prochaines semaines. Ils seront également accompagnés de la ministre déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, ainsi que de Clément Beaune, le secrétaire d’État aux Affaires européennes.

Le Royaume-Uni a annoncé le 2 décembre 2020 avoir autorisé le vaccin de Pfizer, et les autorisations de mise sur le marché ne devraient plus tarder à être délivrées un peu partout dans le monde. Pour l’instant, aucun des trois candidats vaccins n’est encore autorisé en France. Le président de la République a d’ores et déjà précisé que la vaccination ne sera pas obligatoire.

À lire : Vaccin à ARN messager contre le coronavirus : 8 réponses à vos questions

Comment suivre l’allocution de Jean Castex ?

Quand ? Le Premier ministre prendra la parole le jeudi 3 décembre 2020, à 18h.

Le Premier ministre prendra la parole le jeudi 3 décembre 2020, à 18h. Où ? Vous pourrez suivre la conférence de presse sur les sites des chaînes d’information en continu, telles que BFMTV, FranceInfo ou encore LCI. Elle sera également retransmise sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Twitter de Jean Castex et du gouvernement, ainsi que sur la page Facebook du gouvernement et sur celle du Premier ministre.

Quelles annonces sont attendues ?

Une grande partie de la conférence de presse devrait, sans surprise, porter sur les vaccins et sur les campagnes de dépistages et de vaccinations qui s’organiseront dans les semaines et les mois à venir. Si pour l’instant aucun vaccin n’est autorisé dans le pays, Jean Castex expliquait le mercredi 2 décembre au micro de Jean-Jacques Bourdin, sur RMC, qu’il s’attendait à ce que les premières autorisations soient accordées vers la « fin décembre ».

Il a également précisé que la France avait commandé de quoi « vacciner 100 millions de personnes », sans toutefois dire de quel laboratoire ils proviendraient. Le Premier ministre devrait ainsi détailler le plan de la France, qui comporte pour l’instant 5 phases, et donner le nom de la personne qui sera chargée de la mettre en place.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo