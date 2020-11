Le ministre de la Santé doit faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire en France, une semaine après l'annonce du reconfinement du pays. Voici comment suivre son allocution en ligne.

Le ministre des Solidarités et de la Santé fera cette après-midi le premier point hebdomadaire sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France depuis le retour du confinement. Olivier Véran fera notamment le point sur les derniers chiffres de l’épidémie, et annoncera peut-être de nouvelles mesures. Les premiers résultats et les indicateurs du succès du nouveau confinement ne devraient être connus que la semaine prochaine.

Pour l’instant, les chiffres sont malheureusement toujours aussi mauvais. Il y a eu 40 558 nouveaux cas dans les dernières 24h, indique l’agence Santé Publique France sur son site. « Il y a eu 18 866 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours, dont 2 884 en réanimation », et « toutes les régions métropolitaines sont touchées par cette accélération de l’épidémie », explique également Santé Publique France.

Comment suivre en ligne la prise de parole d’Olivier Véran ?

Quand ? Le jeudi 5 novembre 2020, à 18h. Où ? L’intervention du ministre de la Santé sera retransmise en direct sur les sites des principales chaînes d’information en continu, telles que BFMTV, FranceInfo et LCI. Vous pourrez également suivre son allocution sur le compte Twitter d’Olivier Véran, du ministère de la Santé, et sur celui du gouvernement. Enfin, la vidéo de la conférence de presse sera disponible sur le compte YouTube du gouvernement. Nous mettrons un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.



[#Grippe] Contre la #COVID19, la grippe et les virus de l’hiver : continuons d'appliquer les gestes barrières ✅

Pour les personnes les plus à risque, la vaccination, associée aux gestes barrières, est le moyen le plus efficace pour se protéger de la grippe. pic.twitter.com/6FuaTVs1Kk — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) November 5, 2020

Quelles annonces sont attendues ?

« Le président de la République a rappelé la gravité de la situation qui continue de se dégrader avec des services de réanimation de plus en plus proches de la saturation et avec un patient hospitalisé en raison du Covid toutes les 30 secondes en France », a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier, le mercredi 4 novembre, en sortie du conseil des ministres. Une mauvaise nouvelle, qui pourrait signifier que les mesures vont se durcir en France.

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, n’a en tout cas pas attendu les annonces du gouvernement pour prendre de nouvelles restrictions. Elle a annoncé sur BFMTV avoir pris la décision, avec le préfet de police, de fermer certains commerces à partir de 22h. Cela sera notamment le cas de certains restaurants et de débits de boissons faisant de la vente à emporter. « Des attroupements pouvaient s’organiser autour d’un certain nombre de lieux », a-t-elle déclaré.