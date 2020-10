Le Premier ministre va prendre la parole le jeudi 15 octobre 2020 pour détailler l'application du couvre-feu dans plusieurs régions françaises, annoncé la veille par le président de la République.

Au lendemain d’une soirée où beaucoup de nouvelles mesures ont été annoncées par Emmanuel Macron, c’est au tour du Premier ministre de prendre la parole. Jean Castex tiendra une conférence de presse le jeudi 15 octobre à 14h, en compagnie du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre du Travail et de l’Emploi Élisabeth Borne. Ensemble, ils vont préciser les modalités d’application du couvre-feu, qui commence le samedi 17 octobre.

Comment suivre la conférence de presse de Jean Castex ?

Quand ? La conférence aura lieu le jeudi 15 octobre à 14h.

Où ? Comme toutes les allocutions officielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les sites des chaînes d'information en continu. Vous pourrez ainsi la suivre sur le site de LCI, de BFMTV et de FranceInfo. Vous pourrez également visionner la conférence depuis le compte Twitter du Gouvernement, depuis son compte Facebook et depuis son compte Youtube.

Quelles annonces sont attendues ?

Jean Castex et les autres ministres préciseront ensemble les modalités d’application du couvre-feu. Celui-ci prendra place de 21h à 6h, à Paris et dans toute la région Île-de-France, et dans la métropole et agglomération de Grenoble, de Lille, dans celle de Lyon, d’Aix-Marseille, de Montpellier, de Rouen, de Saint-Étienne et de Toulouse.

Emmanuel Macron a pour l’instant révélé peu de détails sur l’application concrète du couvre-feu. On sait néanmoins qu’il débutera le samedi 17 octobre 2020 et durera au minimum 4 semaines, bien que le gouvernement souhaite le prolonger jusqu’au 1er décembre 2020, soit 6 semaines. La mesure concerne environ 18 millions d’habitants.

Le respect du couvre-feu sera assuré par la police, qui pourra distribuer une amende de 135 euros aux personnes ne le respectant pas. Les attestations de déplacement devraient aussi faire leur retour.

