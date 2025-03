Lecture Zen Résumer l'article

La Kings League débarque en France. C’est le créateur de contenus Aminematue qui s’occupe de l’organisation de la compétition mondiale imaginée par Gerard Piqué. Avec le soutien des plus grands streamers de France, peut-elle rivaliser avec les audiences de la Ligue 1, en pleine crise ?

Le dimanche 9 mars, le streamer Amine a annoncé la création de la Kings League France, dérivée de la Kings World Cup, une nouvelle ligue de football sur Twitch avec huit équipes menées par des influenceurs ou footballeurs. L’objectif est composer huit équipes grâce à des viewers qui participeront aux matchs. À l’issue de la compétition, les quatre meilleures équipes iront disputer la Kings League, réunissant les meilleures équipes du monde entier. Un événement très important sur Twitch en France et dont les audiences pourraient même rivaliser avec la Ligue 1.

La Kings League pourrait-elle réunir plus de téléspectateurs que la Ligue 1 ?

Comparer les audiences entre la Ligue 1 et la Kings League est très compliqué : ce ne sont pas les mêmes plateformes, ni la même manière de calculer.

Concernant la Ligue 1, il y a deux diffuseurs : DAZN, bien connu pour ses prix élevés en début de saison, et beIN SPORTS, qui diffuse aussi une grosse affiche par journée. Concernant DAZN, si le service a promis de communiquer ses audiences ; selon L’Équipe, il ne compterait que 500 000 abonnés. Quant à beIN SPORTS, la chaîne a enregistré un pic d’audience lors de la dixième journée, sur le match opposant le Paris Saint-Germain au RC Lens. Elle explique que l’affiche a réuni « en moyenne 711 000 téléspectateurs, avec un pic allant jusqu’à 875 000. »

Du côté du Twitch francophone, on peut compter sur deux événements de référence pour comparer les audiences avec la télévision et la SVoD. En novembre 2022, Aminematue organisait l’Eleven All Stars, un match de football entre influenceurs/streamers/youtubers au stade Jean Bouin à Paris. L’événement avait réuni jusqu’à 1,15 millions de viewers en pic. Ce qui montre que sur Twitch, le football peut convaincre : la plateforme s’est largement émancipée des lives sur des jeux vidéo. Elle est évidemment aidée par la gratuité, quand le football est majoritairement payant (hors matchs internationaux, où il bat des records).

Aurélien Tchouameni aux côté d’Aminematue : le joueur composera une équipe avec Mile Maignan et Jules Koundé // Source : Kings League France

Par ailleurs, Aminematue a su montrer sa capacité à mobiliser les internautes francophones. Par exemple en janvier 2025, grâce à l’événement Stream for Humanity, il est devenu le cinquième streamer mondial sur Twitch, avec plus de 8,4 millions d’heures vues, un pic à 595 000 viewers et 63 000 viewers en moyenne. Le record en France reste le GP Explorer 2 organisé par Squeezie le 9 septembre 2023 : il avait réuni jusqu’à 1,34 million de viewers en simultané. La première édition avait également été un grand succès sur Twitch.

Ce qu’on ne voit pas dans les audiences de la Ligue 1 : le piratage

Si la Kings League France fait autant, voire plus en termes d’audience, elle pourrait surpasser largemennt les affiches de la Ligue 1 et donner un sacré coup à un sport déjà malade. Sauf peut-être les matches principaux : derbies, matches du PSG, etc. Cependant, les audiences de la Ligue 1 ne prennent pas en compte une chose : le piratage. Depuis le début de la saison, DAZN ne convient pas aux fans de football : beaucoup boycottent la plateforme et lui reprochent un prix trop élevé pour une qualité (suivi des matches, émissions avant et après…) pas au rendez-vous.

DAZN. // Source : Numerama

Selon un rapport de l’Arcom, 55 % des téléspectateurs auraient regardé le match OM-PSG du 27 octobre 2024 de manière illégale, principalement grâce à un service IPTV. En d’autres termes : probablement des centaines de milliers de téléspectateurs pirates ne sont pas pris en compte dans les audiences de la Ligue 1. De quoi relativiser les audiences sur Twitch, plateforme gratuite, qui ne peut pas mentir sur ses chiffres (ou seulement vers le haut).

La Kings League pourrait bien être un succès sur Twitch

À noter que la compétition sera diffusée sur M6+, la plateforme de SVoD du groupe M6, le tout gratuitement. Les internautes peuvent être rassurés : les matches seront également retransmis sur les chaînes Twitch des influenceurs qui créeront leurs équipes. On ignore pour le moment dans quels lieux se joueront les rencontres et s’il y aura du public dans les tribunes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’organisation de cette compétition montre encore une fois que le sport prend une place particulière sur Twitch. D’ailleurs, le deuxième record de viewers sur Twitch en France est le DTR Fight, un événement de combat de boxe entre influenceurs. Organisé par Billy, aka Rebeudeter, il a réuni plus de 1,2 million de viewers, sans compter les dizaines de milliers de spectateurs à La Défense Arena où avaient lieu les combats.

Les anciens internationaux Samir Nasri et Jérémy Menez composeront une équipe avec Aminematue // Source : Kings League France

D’un autre côté, il y a un parallèle à faire avec l’esport. Sur Twitch, la pratique n’a jamais été aussi populaire depuis que des streamers/influenceurs créent leurs équipes. L’exemple le plus représentatif en France est celui de Kameto avec la KCorp, devenue en quelques années l’une des structures les plus importantes. S’en est suivi Gentle Mates, club fondé par Squeezie, Gotaga et Brawks. Ces deux clubs réunissent bien plus de téléspectateurs que d’autres clubs français parfois plus titrés, comme Vitality, Team BDS, Galions, Gameward, voire Solary. Ce qui explique aussi pourquoi l’« esportainment « (contraction d’esport et de divertissement) connaît du succès sur Twitch (notamment avec la ZLAN en France) : les téléspectateurs sont attachés aux participants.

Kameto, fondateur de la KCorp, sera aussi « président » d’une équipe de la Kings League France // Source : Kings League France

Par rapport aux clubs de football de la Ligue 1, les équipes de la Kings League auront un avantage : elles seront crées par des influenceurs. Ce qui fait que leurs abonnés, qui les considèrent presque comme des amis, voudront les soutenir par défaut. Là où pour un club de football traditionnel, il faut se créer une histoire, des valeurs, ce qui prend plusieurs dizaines d’années. Le tout avec l’avantage de l’attachement géographique (en témoignent les grandes affiches entre l’OM et le PSG ou entre l’OL et l’ASSE). Comme l’expliquait le vidéaste TheGreatReview, Kameto « remplira pour son club [la KCorp] le rôle que Paris remplit pour le PSG ». Un phénomène qui va dans le sens d’un succès d’audiences pour la Kings League France.

Les « présidents » des équipes de la Kings League France // Source : Kings League France

Quoiqu’il en soit, rendez-vous est donné ce 24 mars pour la présentation des équipes, puis ce 6 avril pour les premiers matchs. Entre-temps auront lieu les détections : pour tenter d’y participer, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Kings League. S’en suivront des playoffs avec le couronnement de la grande équipe championne.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !