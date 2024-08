Lecture Zen Résumer l'article

À quelques heures de la reprise de la Ligue 1, une vague massive de signalements a eu la peau du compte officiel de DAZN France, le diffuseur officiel de la Ligue 1. La reprise du championnat français de football s’annonce bouillante.

Pour conquérir le cœur des Français, le service de streaming anglais DAZN a encore beaucoup de travail.

Choisi le 14 juillet par la LFP pour diffuser la Ligue 1, avec une reprise dès le 16 août, après des mois de feuilleton médiatique, DAZN est sous le feu des critiques à cause de ses prix (entre 30 et 40 euros par mois) et de sa politique éditoriale (prise d’antenne au dernier moment, pas de consultations dans les stades…). Les internautes relaient massivement le hashtag #BoycottDAZN avec pour objectif de faire tomber la plateforme. Nombreux sont ceux qui espèrent un fiasco à la Mediapro, avec l’abandon de DAZN et le retour d’acteurs historiques comme Canal+ dans les prochains mois.

Si DAZN n’est pas Mediapro (c’est un acteur solide qui diffuse du football dans de nombreux pays), le mouvement #BoycottDAZN lui met de sacrés bâtons dans les roues. Le 16 août, à quelques heures du premier match de Ligue 1, les internautes ont réussi à suspendre son compte Twitter en le signalant massivement.

Le compte de DAZN a été suspendu par X. // Source : Capture Numerama

Vouloir faire tomber DAZN : une erreur pour le football français

Si les prix de DAZN sont indéniablement trop élevés, la stratégie employée par le service de streaming est de rappeler que les prix choisis sont la conséquence de la valeur élevée de la Ligue 1 selon la LFP. « Le consommateur doit comprendre qu’il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs » déclairait Shay Segev, le patron de DAZN, dans L’Équipe le 14 août. DAZN promet de nouvelles offres prochainement, pourquoi pas avec l’achat de matchs à l’unité, pour prouver qu’il peut être flexible.

Quoi qu’il en soit, le mouvement de colère est de plus en plus fort en ligne. Le hashtag #BoycottDAZN est très populaire, avec pour risque de voir de nombreux fans de foot zapper la première journée ce week-end (ou se tourner vers le piratage). DAZN compte offrir une affiche dimanche (Toulouse-Nantes, à 17 heures), mais sait qu’il lui faudra du temps pour rassurer sur ses intentions.

Entre DAZN (8 matchs de Ligue 1), beIN Sports (1 match de Ligue 1 + d’autres championnats), Canal+ (championnat anglais et coupes d’Europe), les amateurs de football savent qu’il risque de débourser beaucoup cette année. DAZN, qui commence par un bras de fer avec ses potentiels abonnés, a quelques semaines pour inverser la tendance. Le service est apprécié dans les autres pays, mais son entrée en force, au dernier moment, le rend antipathique malgré lui.

