Se protéger c’est bien, avoir des partenaires en qui l’on fait confiance, c’est mieux. LockBit, le plus prolifique collectif de hackers, a revendiqué une attaque contre Maximum Industries, un sous-traitant de SpaceX, le groupe d’Elon Musk spécialisé dans l’astronautique et le vol spatial. Sur le site darknet du groupe de hackers, les malfaiteurs russophones indiquent, le 13 mars 2022, que les négociations pour obtenir une rançon, en échange des données, auraient échoué. Leur anglais est approximatif : « Je dirais que nous avons eu de la chance si les entrepreneurs de SpaceX étaient plus bavards. Mais je pense que ce matériel trouvera preneur dès que possible. »

Ils ajoutent : « Elon Musk, nous vous aiderons à vendre votre dessin à d’autres fabricants – construisez votre vaisseau plus vite et envolez-vous ». Lockbit affirme également que les 3 000 plans ont été « certifiés » par les ingénieurs de SpaceX et seront disponibles en ligne d’ici à une semaine.

Le message à SpaceX sur le site de Lockbit. // Source : Numerama

Des déclarations douteuses

Maximum Industries est spécialisé dans le découpage précis d’équipement aérospatial aux États-Unis. On ne peut confirmer avec certitude que Lockbit est en possession d’une base de données. Ce collectif a, par le passé, déjà attaqué des partenaires de multinationales, en exagérant l’importance des données en possession. Ce fut notamment le cas avec Thalès et un contractant asiatique.

Néanmoins, on ne peut jamais prendre ces déclarations à la légère. SpaceX est engagée dans des projets hautement sensibles, des télécommunications satellites et des lancements spatiaux en partenariat avec le gouvernement américain.

Les pirates de Lockbit veulent jouer sur la panique pour inciter les victimes à payer la rançon. Ce collectif était le plus actif au monde en 2022 dans les attaques par ransomware, un logiciel malveillant programmé pour bloquer tous les fichiers. Le groupe gère un malware qu’il fait louer à une centaine « d’affiliés ». Ces derniers ciblent les entreprises, les administrations, les hôpitaux, et versent une commission lorsqu’ils parviennent à obtenir une somme. Ils sont connus en France pour avoir attaqué le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Depuis 2021, les hackers de Locbkit ont déjà fait 1 500 victimes.

