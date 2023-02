Le 27 février 2023, SpaceX lancera un vol habité vers l’ISS. Quatre astronautes font le voyage, pour un séjour de six mois. Le décollage peut être suivi en direct.

Le départ de Crew-6 en résumé

Quand ? Le 27 février 2023, à 07h45 (heure de Paris).

Le 27 février 2023, à 07h45 (heure de Paris). Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride, puis dans l’espace.

Au centre spatial Kennedy, en Floride, puis dans l’espace. Quoi ? Le départ de quatre astronautes vers l’ISS.

Quelle est la mission de SpaceX ?

SpaceX assure une mission de transport d’équipage de la Terre vers la Station spatiale internationale (ISS). Il s’agit de la sixième mission habitée qu’assure la société américaine pour le compte de l’agence spatiale américaine (Nasa), si l’on ne tient pas compte des précédents vols d’essai et des convoyages à des fins de tourisme spatial.

Quatre personnes sont du voyage : Stephen Gerard Bowen, qui a déjà effectué trois vols spatiaux, Warren Hoburg, qui en sera à son premier, Andreï Fediaïev et Sultan Al Neyadi. Tous les deux sont aussi des novices. Les deux premiers astronautes sont Américains. Les deux autres sont respectivement Russe et Émirati. Leur séjour doit être de six mois, la durée standard sur l’ISS.

Là encore, la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques entre Washington et Moscou n’ont pas fondamentalement remis en cause la coopération des deux pays sur l’ISS : la Nasa et SpaceX permettent à des cosmonautes d’aller et de revenir de la station et Roscosmos fait de même pour les Américains. La coopération est aussi maintenue à bord de l’ISS.

Un décollage de Falcon 9. // Source : Charles Boyer

Sultan Al Neyadi est le deuxième Emirati à accéder à l’espace extra-atmosphérique. Il a été précédé en 2019 par Hazza Al Mansouri. Ce second voyage témoigne d’un dynamisme de l’agence spatiale des Émirats arabes unis. On l’a déjà observé avec la sonde Hope, en orbite autour de Mars, l’envoi d’un rover sur la Lune et la signature des Accords d’Artémis.

L’envoi de la capsule Crew Dragon, avec à bord l’équipage Crew-6, s’effectuera avec la traditionnelle fusée Falcon 9, qui assure la quasi-totalité des missions de SpaceX. Ce lanceur constitue aussi la base technique du Falcon Heavy, une version bien plus puissante. Mais, à terme, SpaceX souhaite s’en séparer, pour ne plus compter que sur le Starship.

L’ISS orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 400 km, et la station file à la vitesse de 28 000 km/h, sans risque pour la structure. À cette hauteur, il n’y a quasi aucune friction avec l’atmosphère, dont la densité est très faible. L’ISS a une trajectoire prédictible : il existe d’ailleurs des outils pour savoir où se trouve la station spatiale en ce moment.

Quand est le départ de la mission SpaceX Crew-6 ?

Le départ de la mission SpaceX Crew-5 est planifié pour le 27 février 2023, à 07h45 (heure de Paris).

Liftoff of the agency's @SpaceX #Crew6 mission to the @Space_Station is targeted for 1:45am EST Monday, Feb. 27.



Weather officials with the @SpaceForceDoD Weather predict a 95% chance of favorable weather conditions.



Live launch coverage will begin on NASATV at 10:15pm EST. pic.twitter.com/AJmB3s09W6 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) February 26, 2023

Où voir le vol de SpaceX Crew-5 en direct ?

Vous avez deux canaux de diffusion pour regarder l’évènement en direct. D’un côté, le site de SpaceX, qui a son propre flux et sa propre équipe de commentateurs (en anglais). De l’autre, la Nasa. L’agence spatiale américaine a une chaîne pour le direct (en anglais).

