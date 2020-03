Pendant le confinement, les opérateurs proposent des petits coups de pouce à leurs clients. Parfois, c'est des données mobiles en plus. Parfois, ce sont des accès à de nouvelles chaînes de télévision.

C’est une recommandation qui est répétée désormais régulièrement depuis la mise en place du confinement en France : autant que possible, privilégiez l’utilisation du Wi-Fi à la maison plutôt que la 4G de son smartphone. Mais parfois, la connexion Internet du téléphone est la seule option disponible. Or contrairement à l’accès fixe, le mobile n’est pas illimité, mais dépend d’une enveloppe mensuelle de données.

C’est dans ce contexte que l’on assiste depuis quelques jours à une série de gestes de la part de certains opérateurs français.

Des Go en plus chez Orange et Free mobile

Ainsi, Free a annoncé le 31 mars que ses clients qui se trouvent quelque part en Europe bénéficient dorénavant d’une itinérance en 4G de 100 Go, au lieu de 25 Go d’ordinaire. Cette multiplication par quatre de l’enveloppe vise à aider sa clientèle qui serait bloquée hors de France à cause de la fermeture des frontières. Attention, ce cadeau est temporaire : il prend fin le 30 avril.

En mars, Free a multiplié les petits gestes, en particulier pour sa clientèle utilisant un forfait à bas coût (à 2 euros ou 0 euro). Le temps d’appel a été doublé, passant de deux à quatre heures, la réduction du débit en cas de dépassement du forfait est moins sévère (1 Mbit/s au lieu de 128 kbit/s), et les données mobiles sont passées à 1 Go, contre 50 Mo. Tous ces gestes sont là encore temporaires.

De son côté, Orange propose aussi un petit coup de pouce pour ses mobinautes pendant le mois d’avril, en leur proposant 10 Go d’Internet mobile en plus de l’enveloppe mobile qui se trouve dans le forfait. Attention, ce supplément n’est pas actif par défaut : « L’option gratuite vous sera proposée automatiquement par SMS du 1er au 30 avril. Vous aurez 30 jours à compter de l’activation pour utiliser les 10 Go », prévient l’opérateur.

De la TV chez SFR et Bouygues Telecom

Et concernant Bouygues Telecom et SFR ? Selon nos constatations, ni l’un ni l’autre n’ont pour le moment suivi leurs concurrents sur ce terrain. Plus exactement, Bouygues Telecom a choisi une autre approche, celle d’une amélioration substantielle des débits possibles en fibre optique (jusqu’à 1 Gb/s, en fonction de la qualité de sa ligne) et un accès à plus de 30 chaînes TV. Tout ceci, jusqu’à la fin avril.

Il est à noter d’ailleurs qu’Orange propose l’accès à vingt chaînes en clair, pendant avril, pour les clients Orange et Sosh ayant un décodeur TV de l’opérateur

Et SFR ? L’opérateur a offert l’accès à deux bouquets TV (dont le contenu est orienté pour la jeunesse et la famille) pour une durée d’un mois à compter de l’activation. Mais surtout, l’entreprise a annoncé un don de 20 000 téléphones à des personnes en grande précarité, dans le cadre d’un partenariat avec Emmaüs, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et le ministère de l’Éducation nationale et Jeunesse. Cela inclut 75 000 recharges prépayées et 50 000 recharges de 12 Go.