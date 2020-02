Canal+ vient d'avertir ses abonnés au pack Ciné Séries que celui-ci contiendrait, à partir du 24 mars, un abonnement gratuit à Disney+. Une très belle offre pour lancement de la plateforme de SVOD en France.

Canal+ va intégrer l’abonnement à Disney+ gratuitement à son offre Ciné/Séries, ont appris plusieurs abonnés grâce à un mail envoyé par Canal+ ce lundi 24 février 2020. En France, Igen.fr a été le premier site à relayer l’information.

« Vous n’avez rien à faire, ce sera automatique, un lien d’activation vous sera envoyé par Canal+ le 24 mars pour accéder au service », précise Canal+ dans son mail, que nous avons pu consulter grâce à l’aide d’Eric Maillard, dont le tweet est ci-dessous. À noter que plusieurs abonnés Ciné/Séries (dont des membres de la rédaction de Numerama) n’ont pas encore reçu ce mail. Nous avons contacté Disney pour vérifier l’information.

Le pack Ciné Séries de Canal+ contiendra, donc, pour ses abonnés actuels :

un abonnement à la chaîne premium Canal+ ;

les contenus d’OCS (déjà contenus dans l’abonnement Ciné/Séries) ;

« plus de 20 chaînes cinéma et séries déjà présentes dans le pack Ciné/Séries »

l’intégralité du catalogue de Netflix (2 écrans/HD) ;

un abonnement à Disney+

Des tarifs inconnus pour les nouveaux abonnés

On savait déjà que Canal+ serait l’unique distributeur de Disney+ sur les box internet, à la suite d’un partenariat exclusif entre les deux, officialisé à la mi-décembre 2019. Mais on ne savait pas encore sous quelle forme le service serait ajouté, ni à quel tarif.

Restent toutefois des zones à éclaircir, comme le nombre d’écrans et de profil inclus et aussi le prix de l’abonnement au pack Ciné/Séries, qui pourrait varier entre les nouveaux et les anciens abonnés, par exemple. Pour l’instant, rien ne dit que les nouveaux abonnés Ciné/Séries bénéficieront de cette même offre.

Voici les tarifs actuels, sans Disney+ (pour l’instant, Canal+ n’a pas mis à jour son site officiel, qui ne fait pas mention de la plateforme de SVOD de Disney) :

Offre Tarif mensuel Contenus (globalement) Canal+ 19,90 € Meilleur de la ligue 1, cinéma récent Canal+ (Les chaînes Canal+) 20,90 € Canal+ (+ toutes les chaînes Canal+) Canal+ Ciné/Séries (va disparaître pour les nouveaux abonnés) 29,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries Canal+ Ciné/Séries/Netflix (nouveaux abonnés) 36,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries + Netflix Canal+ Ciné/Séries/Netflix (déjà abonnés) 39,90 € 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries + Netflix Abonnement Disney+ (Standard) 6,99 € Disney+

Comment regarder Disney+ sans passer par Canal+ ?

Il convient de rappeler que même si Disney+ n’est accessible que via Canal sur les box internet, il sera toutefois possible d’utiliser la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) sans Canal+, en OTT (c’est-à-dire qui n’est pas dépendant d’un fournisseur d’accès à internet) pour 6,99 euros par mois ou 69,99 euros pour un an.

Il y aura une application Disney+ qui permettra d’avoir accès à la plateforme sur mobile (Android et iOS), tablette, ordinateur et box multimédia (Apple TV, Shield TV…). Cela signifie aussi qu’avec l’aide d’un appareil comme un Chromecast, vous aurez la possibilité d’utiliser l’app Disney sur votre téléviseur, sans passer par l’app de Canal.

Disney+ doit être lancé en Europe le 24 mars. Depuis 24 heures, les comptes officiels de plusieurs pays comme l’Italie et l’Espagne ont fait mention d’une promotion exceptionnelle de lancement, à 59,99 euros l’année au lieu de 69,99 euros, tandis que le compte du Royaume-Uni parle de 49,99£ l’année. La France est le seul pays à ne pas avoir communiqué sur le sujet de cette vague de promotions (nous avons pu confirmer que Disney France ne participe pas à cette opération), ce qui tend à confirmer le partenariat exclusif avec Canal+ et cette gratuité pour celles et ceux qui sont déjà abonnés Ciné/Séries.

If signing up is…inevitable. Take advantage of the limited time offer of #DisneyPlus – only £49.99 for a year.

Sign up at https://t.co/vVdgBqf37h. Start streaming March 24. T&Cs apply. Offer is valid until 23 March. pic.twitter.com/pgz5ew9yUP — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) February 24, 2020