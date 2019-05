Samsung n'a pour l'heure aucune date à annoncer pour le retour commercial du Galaxy Fold. La vente du smartphone a été suspendue précipitamment après des retours calamiteux dans la presse qui pointaient sa fragilité.

Samsung ne sait pas encore à quel moment il sera en mesure de remettre en vente son tout premier smartphone pliable, le Galaxy Fold, dont la carrière commerciale a été suspendue précipitamment fin avril. De nombreux retours d’expérience dans la presse spécialisée soulignant la grande fragilité de l’écran — et montrant un problème de design — avaient été publiés quelques jours auparavant.

Cet aveu, le constructeur sud-coréen l’a fait mardi 7 mai 2019, deux semaines après sa décision de suspendre pour une durée indéterminée la sortie de son appareil. Le report pourrait durer encore quelques semaines. Après le 31 mai toutefois, un remboursement automatique est prévu pour toutes les personnes qui ont précommandé le Galaxy Fold, a déclaré une porte-parole à Reuters.

Le lancement du smartphone était prévu fin avril pour les États-Unis et le 3 mai dans le cas de la France.

Caractéristiques du Galaxy Fold

Replié, le Galaxy Fold a l’aspect d’un smartphone standard (très allongé) doté d’un écran de 4,6 pouces, capable de tenir dans la main malgré son évidente épaisseur. Déplié, il devient une tablette de 7,3 pouces, décuplant ainsi les possibilités d’affichage à l’écran. Il reste quand même à trouver des usages pour justifier l’achat d’un mobile certes audacieux, mais aussi onéreux. C’est là tout l’enjeu pour Samsung.

Côté technique, le téléphone, outre ses deux écrans, compte une mémoire vive de 12 Go, un espace de stockage de 1 To (512 Go de base plus 512 Go de plus pouvant être obtenu via une carte de stockage amovible), une double batterie atteignant ensemble 4 380 mAh, un processeur 64 bits Exynos 9825 (gravé en 8 nanomètres) ainsi que de six capteurs, ce qui permet de prendre des photos dans l’un ou l’autre mode.

Son prix se situe aux alentours de 2 000 euros.