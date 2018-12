Netflix a renouvelé ses droits de diffusion sur les 10 saisons de la série Friends. La plateforme a dû débourser 100 millions de dollars à WarnerMedia, alors qu'elle payait « seulement » 30 millions par an depuis 2015.

Friends ne partira pas de Netflix en 2019, c’est le Holiday Armadillo qui vous l’affirme sur le compte twitter américain de la plateforme. Pour garder la sitcom culte, Netflix a mis environ 100 millions de dollars sur la table, et pour un deal non-exclusif, de surcroit.

À l’heure où de nombreux producteurs s’apprêtent à lancer leur propre service de streaming, en plus de ceux déjà existants, les enchères ont atteint un nouveau sommet. D’ailleurs, WarnerMedia, qui possède les droits de Friends, n’exclut pas de bientôt diffuser également la série sur leur plateforme à venir.

The Holiday Armadillo has granted your wish : “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

— Netflix US (@netflix) December 3, 2018