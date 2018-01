C'est décidé : cette année, vous allez manger mieux, faire du sport, gérer vos comptes, ou tout cela à la fois. Pour vous motiver à atteindre ces audacieux objectifs, des applications seront peut-être utiles. En voici cinq pour tenir vos résolutions en 2018.

2017 est fini et vous aurez probablement constaté que l’heure des tops de fin d’année a sonné sur Numerama. Nous avons déjà recensé les sept objets technologiques, les dix films et cinq jeux vidéos qui ont marqué l’année 2017, et même fait un détour du côté des mèmes qui ont cartonné depuis janvier dernier.

Cette période n’est pas seulement propice aux bilans, elle est aussi celle des projections : notamment avec les immanquables bonnes résolutions. Vous avez décidé de vous mettre au sport, de manger plus sainement ou de mieux organiser votre budget ? Le plus difficile n’est sans doute pas de choisir ce que vous allez changer en 2018, mais de ne pas baisser les bras dès le matin du 2 janvier.

Pour vous aider à tenir toutes vos belles résolutions pour la nouvelle année, voici une sélection d’applications qui devraient vous aider à garder votre motivation.

Goalmap Goalmap, le coach anti-procrastination

Un coach numérique pour atteindre tous ses objectifs : voici une définition qui sied plutôt bien à Goalmap. Contrairement aux autres applications sélectionnées dans ce top, celle-ci présente l’avantage d’être transversale. Que vos décisions concernent la santé de votre corps (faire du sport, boire plus d’eau, dormir suffisamment…) ou celle de votre esprit (méditer, lire régulièrement, économiser…), Goalmap permet de suivre ces différents objectifs simultanément.

Mis au point par des passionnés de développement personnel, l’application recourt à la méthode des objectifs S.M.A.R.T., un acronyme signifiant que vos résolutions doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies. Une fois les objectifs choisis, il faut ensuite s’astreindre à renseigner ses activités au fur et à mesure dans l’app ; la page Résultats permet de suivre ses progrès. Vous pouvez également réajuster l’objectif visé au fil du temps.

Goalmap est disponible sur iOS et Android.

ShutApp ShutApp, l’ami de votre détox numérique

On connaissait déjà le smartphone qui prétend vous déconnecter, maintenant il existe aussi une application pour cela : ShutApp. Si vous avez déjà supprimé quelques apps intrusives de votre téléphone, mais que vous voulez aller plus loin dans votre démarche de détox numérique, cette app propose de vous accompagner. Bien que cela semble paradoxal de télécharger une app pour se déconnecter, le service est intéressant car il vous met au défi de ne pas utiliser votre téléphone pendant un certain temps… et vos amis sont les garants de cette abstinence.

Une fois vos amis notifiés de votre objectif — admettons, ne pas consulter votre smartphone pendant une heure –, le compte à rebours est enclenché sur votre téléphone. Si vous utilisez votre téléphone avant la fin du temps imparti, le décompte s’arrêtera et vos amis seront notifiés que vous êtes accro à votre smartphone.

ShutApp est disponible sur iOS et Android.

Yuka Yuka, le scanner de votre alimentation

« Mangez mieux, faites les bons choix », voilà le credo de Yuka. À l’instar des applications qui analysent la composition des cosmétiques, celle-ci permet de scanner le code barre de vos produits alimentaires. Yuka déchiffre alors les étiquettes et composants, pour vous guider vers une alimentation plus saine. Si le produit que vous avez scanné n’est pas très recommandable, l’app vous en suggère un équivalent meilleur pour votre santé. À cela s’ajoute un classement établi par l’application pour connaître les produits alimentaires les plus sains de chaque catégorie (fruits et légumes, frais, viandes et poissons…).

Par ailleurs, l’application réalise une synthèse des différents produits que vous lui avez soumis dans les trente derniers jours. Un graphique résume, avec un code couleur simple, la répartition desdits produits en fonction de leur impact potentiel sur votre santé. 60 % de cette évaluation repose sur la qualité nutritionnelle, et sur des préconisations du Programme National Nutrition Santé.

Yuka est disponible sur iOS et Android.

Nike Training Club Nike Training Club, le coach sportif

Se (re)mettre au sport est sans doute l’une des résolutions de nouvelle année les plus communes. Pour vous y aider, Nike a conçu une application plutôt motivante qui fait office de coach sportif personnel. À l’intérieur de Nike Training Club, vous disposez d’une centaine d’entrainements proposés par des athlètes et spécialistes, et d’exercices à durée variable — vous pouvez choisir 15 ou 30 minutes pour commencer, par exemple.

En fonction de votre progression, Nike Training Club s’adapte à vos performances. Si vous loupez un entrainement, l’app vous propose de mettre à jour le programme pour vous aider à vous remettre en piste ; même chose lorsque vous sentez que vous ne progressez plus, et qu’il est temps de corser le niveau de vos entraînements.

Nike Training Club est disponible sur iOS et Android.

Bankin' Bankin’, le comptable avisé

Vous avez décidé que 2018 rimerait avec organisation et maîtrise de votre budget ? C’est justement l’objectif que Bankin’ veut vous encourager à poursuivre. Sur cette application, les dépenses que vous effectuez sont catégorisées automatiquement (logement, transport, alimentation…). Vous pouvez ainsi consulter votre budget et prévoir combien il vous restera d’argent à la fin du mois.

L’application intègre la possibilité de faire des virements de vos propres comptes vers des comptes tiers. Un coach intégré à Bankin’ se charge également de vous donner des conseils pour mieux gérer votre agent. Vous pouvez suivre l’évolution de vos dépenses en consultant les graphiques colorés et épurés, générés par l’application.

Bankin’ est disponible sur iOS et Android.