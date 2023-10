Google annonce la mise à jour de Maps pour Paris. Dans les jours à venir, l’application mobile intégrera le mode Immersive View pour la capitale française — qui est parfois présenté comme le mode Sim City, non sans raison.

C’était l’une des annonces marquantes de la conférence Google I/O en 2023 : l’arrivée d’un nouveau mode de visualisation dans Google Maps, lorsque l’on suit un trajet en voiture. Baptisé « Immersive View » (soit « Vue Immersive »), il mobilise à la fois de l’intelligence artificielle et une modélisation des environs en 3D pour représenter la route comme si on y était.

Cette fonctionnalité, qui s’applique également aux chemins que vous arpentez à pied ou en vélo, avait bénéficié d’un pré-lancement en France juste avant l’été. Le mode était proposé pour treize lieux emblématiques et touristiques de Paris, dont la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Panthéon, l’hôtel des Invalides, le musée du Louvre, le palais Garnier ou encore la cathédrale Notre-Dame.

À quoi ressemble cette visualisation dans Maps, selon la démonstration de Google ce printemps. // Source : Capture d’écran

Google étend Immersive View à Paris

Dans un point d’étape partagé le 26 octobre, Google a donné des nouvelles de la disponibilité d’Immersive View. À partir de cette semaine, le déploiement arrive pour les itinéraires à Paris, à la fois sur Android et iOS. Assurez-vous de bien avoir votre application mobile à jour pour récupérer l’option. Selon nos constatations, à l’heure de publication, elle n’était pas encore dans notre appli.

Outre la capitale française, la firme de Mountain View annonce une arrivée dans quatorze autres grandes villes : Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, San José, Seattle, Tokyo et Venise. À terme, d’autres grands centres urbains bénéficieront de l’Immersive View, selon un calendrier non divulgué.

Le rendu sur la cathédrale Notre-Dame. // Source : Numerama

La construction de la fonctionnalité repose sur une combinaison de très nombreux visuels — les vues aériennes et satellitaires, mais aussi la captation des images via les voitures de Google qui sillonnent les rues du monde entier dans le cadre du service Street View. Ensuite, des algorithmes entrent en scène pour assembler le tout et produire ce rendu.

Selon Google, cela offre aux internautes la possibilité de voir à quoi va ressembler leur trajet avant de l’emprunter effectivement. Ce peut être aussi une manière de faire son choix sur le parcours, en ayant une idée des panoramas urbains que l’on pourra croiser. D’autant que l’outil intègre aussi des prévisions de trafic routier, et également météorologiques — et a des animations en conséquence.

Google Maps Télécharger gratuitement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !