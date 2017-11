Le premier smartphone de Xiaomi sous Android One est disponible sur GearBest pour 189 euros en rose ou or et 201 euros en noir.

Peu de temps après sa commercialisation le Xiaomi Mi A1, de couleur rose ou or, passe à seulement 170 euros sur GearBest.

Le Xiaomi Mi A1 embarque un écran FHD de 5,5 pouces, un Soc Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2,0 Ghz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un double capteur dorsal de 12 mégapixels, un capteur frontal de 5 mégapixels et une batterie de 3 080 mAh. De plus, il est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises.

Il faut savoir que le Xiaomi Mi A1 est le premier smartphone de la marque à bénéficier d’Android One et d’une interface sous Android Stock.

Cette offre est à saisir dès à présent sur GearBest est présente un24iquement jusqu’à ce soir à l’occasion du Black Friday. C’est définitivement un très bon prix pour le smartphone de Xiaomi sous Android One.

