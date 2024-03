[Deal du jour] Le tout nouveau Xiaomi 14 Ultra est la nouvelle référence haut de gamme de Xiaomi. Ses excellentes performances en font un modèle qui rivalise avec les plus grands du marché. Il profite déjà d’une promotion sur le site officiel de la marque, ainsi que d’un bonus de reprise.

C’est quoi, la promotion sur le Xiaomi 14 Ultra ?

Le Xiaomi 14 Ultra est normalement commercialisé 1 499,90 €. Pour sa sortie, il est disponible en promotion au prix de 1 199,90 € en boutique officielle, grâce à un coupon de 300 € qui s’applique automatiquement dans le panier au moment du paiement. Il bénéficie de plus d’un bonus de reprise de 200 € de votre ancien appareil, jusqu’au 25 mars 2024.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour le comparer à ses concurrents.

C’est quoi, ce tout nouveau smartphone premium de Xiaomi ?

Le Xiaomi 14 est le nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi, qui sort en même temps que le modèle basique Xiaomi 14. Alors que Samsung abandonne les écrans incurvés, Xiaomi opte pour des bordures finement incurvées sur quatre côtés du smartphone. La dalle AMOLED de 6,73 pouces possède une résolution de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement variable de 1 Hz à 120 Hz. Les noirs et les contrastes sont profonds, tandis que la luminosité atteint les 3 000 cd/m². La dalle est donc d’une grande qualité et agréable pour les yeux.

Ses dimensions de 161,4 × 75,3 mm x 9,20 pour un poids de 219,8 g n’en font pas un modèle forcément destiné aux petites mains. Certes, il peut ainsi accueillir une grande dalle, mais perd en ergonomie. Les boutons sont heureusement tous judicieusement placés et facilitent la manipulation. Les finitions sont quant à elles de qualité, en dehors de son bloc photo protubérant qui ne fera pas l’unanimité. Notez que le smartphone est certifié IP68 et résiste à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

Le bloc photo du Xiaomi 14 Ultra // Source : Xiaomi

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une excellente affaire pour un smartphone qui vient tout juste de sortir, même si son prix reste tout de même élevé. La puce Snapdragon 8 Gen 3 couplée à 16 Go de RAM délivre de très bonnes performances. Le smartphone est fluide peu importe la tâche. La surcouche logicielle HyperOS sous Android 14 propose une expérience utilisateur performante et surtout agréable, notamment sur la partie photo.

Niveau photo d’ailleurs, le partenariat avec Leica porte ses fruits. Xiaomi délivre un très bon photophone qui vient rivaliser avec Samsung et Apple, en partie grâce à une IA qui optimise les clichés. Les clichés sont détaillés et bénéficient d’une bonne luminosité et d’une colorimétrie souvent très juste. Enfin, l’autonomie d’une quinzaine d’heures est plus que correcte. Le Xiaomi 14 se recharge en 30 minutes, grâce à la recharge de 90 W, ou 80 W sans fil.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 €

👉 Assurez-vous d’avoir le meilleur forfait mobile sans engagement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.