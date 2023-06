[Deal du jour] Xiaomi propose toute une gamme de smartphones à l’excellent rapport qualité-prix. Le 12T est un très bon modèle, qui offre de bonnes performances, proches des meilleurs modèles de la marque. Il passe sous les 380 € pendant les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur le 12T pour les soldes ?

Le 12T de Xiaomi est commercialisé 649 € à son lancement. Pour les soldes, le modèle 128 Go est proposé au prix de 396.99 € sur Cdiscount. Et avec le code 25DES299, vous bénéficiez en plus d’une réduction de 25 €, faisant passer le prix du smartphone à 371,99 €.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12T est un smartphone sorti en octobre 2022. Petit frère du modèle 12T Pro, il n’a pourtant pas à rougir face à ce dernier, avec qui il partage quelques points communs. Le design du Xiaomi 12T est maîtrisé, avec des bords latéraux et des coins élégants, ainsi qu’un dos mat du plus bel effet. Même si les plus petites mains auront du mal avec sa taille, ses dimensions de 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm sont idéales pour accueillir un écran Amoled de 6,67 pouces. Sa définition de 2 712 x 1 220 pixels assure une belle qualité d’image avec une bonne luminosité, même en plein jour. L’écran est compatible HDR et propose un taux de rafraichissement de 120 Hz, pour une grande fluidité.

La puce Dimensity 8100 qui accompagne le smartphone n’est certes pas au niveau du modèle Pro, mais fait tourner l’ensemble des applications de manière efficace. Les jeux gourmands tournent sans problème, et la dernière mise à jour de l’interface MIUI ne souffre d’aucun ralentissement.

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire pendant les soldes ?

Moins de 380 € pour un smartphone performant, c’est une bonne affaire, surtout pour un modèle compatible 5G. Retrouvez-le dans notre guide des meilleurs smartphones en 2023, ainsi que d’autres modèles de la même gamme de prix, et de la gamme supérieure. Malheureusement, un smartphone abordable ne vient pas sans quelques concessions. Ici, c’est la qualité du module photo que la marque chinoise décide de sacrifier. Le 12T embarque un capteur principal de seulement 108 mégapixels, contre 200 mégapixels sur le modèle Pro. Il s’accompagne d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Les clichés sont plus qu’honnêtes, dans de bonnes conditions d’éclairage. De nuit ou en faible luminosité, le tout manque de piqué.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh offre une autonomie d’une journée, dans le cas d’une utilisation normale. Il est compatible avec la charge 120 W, qui recharge la batterie en moins de 20 minutes.

