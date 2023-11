[Deal du jour] Avec les 12 et 12 Pro, Xiaomi propose des smartphones de qualité, concurrents des modèles haut de gamme d’Apple ou Samsung. Leurs bonnes performances et leur fiche technique en font d’excellents appareils, surtout avec cette promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces smartphones de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12, compatible 5G, est vendu à partir de 899,90 € sur le site de Xiaomi. La version 256 Go est en ce moment proposé au prix de 399 € sur Rue du Commerce.

Le Xiaomi 12 Pro 5G 256 Go est vendu à partir de 1 099,90 € sur le site officiel de la marque. Il est proposé sur Rue du Commerce au prix de 499 €.

C’est quoi, le Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 est un modèle plus modeste que le 12 Pro sur le plan technique. Ses dimensions de 152.7 × 69.9 × 8.6 mm et son poids de 180 g rendent l’appareil agréable à manipuler. Les finitions de qualité procurent une sensation de robustesse appréciable. Il ne dispose cependant d’aucune certification contre la poussière ou la projection d’eau. Le Xiaomi 12 est doté d’une dalle AMOLED de 6,28 pouces et d’une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz, couplé à la puce Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Go de RAM, complète la fiche technique qui n’a pas à rougir face aux smartphones plus actuels. Les performances sont au rendez-vous et l’expérience est fluide, y compris avec des jeux vidéo. Les applications les plus gourmandes font toutefois chauffer le smartphone. Niveau photo, les clichés sont corrects et détaillés de jour. De nuit, l’ensemble est moins convaincant, mais les photos restent parfaitement exploitables. Enfin, niveau autonomie, le Xiaomi 12 tient une bonne journée d’utilisation, et regagne un tiers de sa batterie en moins d’un quart d’heure.

Le triple capteur fait du Xiaomi 12 un bon photophone // Source : Xiaomi

C’est quoi, le Xiaomi 12 Pro ?

Le Xiaomi 12 Pro possède un design simple, avec des dimensions de 163.6 × 74.6 × 8.2 mm et un poids de 205 g. La prise en main est bonne et les boutons sont facilement atteignables. Le 12 Pro possède une dalle OLED WQHD+ de 6,7 pouces à la définition de 3 200×1 440 pixels, et aux taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif, soit une excellente fiche technique pour un modèle de 2021. En dehors de quelques reflets, la visibilité est parfaite. La puce Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM permettent au 12 Pro d’exécuter les tâches efficacement et sans ralentissements. Les jeux tournent parfaitement, et l’expérience utilisateur est fluide sous Android 13.

Le 12 Pro est un modèle polyvalent et un bon photophone. Son module photo permet des photos satisfaisantes et de qualité. De jour, il ne se démarque pas de la concurrence, avec des photos bien éclairées, mais un peu moins détaillées que d’autres smartphones de la même gamme de prix. De nuit, le contraste et l’exposition sont suffisants pour rendre les clichés exploitables, en dehors d’une colorimétrie un peu décevante. Niveau autonomie, le Xiaomi 12 Pro tient facilement la journée. La charge 120W filaire permet de récupérer 100 % de la batterie en 30 minutes.

Le Xiaomi 12 Pro // Source : Xiaomi

