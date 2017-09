L'Apple Watch Series 3 possède un modem 4G. Problème : il ne fonctionne plus comme il devrait quand la montre capte un Wi-Fi ouvert...

L’Apple Watch Series 3 faisait partie du lot d’annonces entourant l’iPhone X. Et la grosse différence entre cette montre connectée et les deux précédentes, c’est qu’elle est équipée d’une puce 4G LTE (en partenariat avec Orange pour la France). Problème : les premiers tests sont sortis et il semblerait que la connexion soit… capricieuse.

Le problème n’est pas dans l’esprit des testeurs et vient d’un souci logiciel que Apple a reconnu. Dans un communiqué, la firme de Cupertino a annoncé que la montre se connectait parfois à des réseaux Wi-Fi ouverts qui n’ont pas de connexion à Internet. Malheureusement, le logiciel de la montre ne contourne pas cette connexion qui n’en est pas une et préfère ne plus se connecter du tout. Pour l’utilisateur, cela revient à une perte de réseau totale.

Apple est en train de travailler à un correctif — difficile de savoir s’il arrivera à temps pour la livraison des premières montres qui devrait avoir lieu vendredi.