Vous n'êtes pas du genre à suivre une conférence en live ? On vous comprend : le calme, c'est chouette. Voici un petit récapitulatif de tous les produits annoncés par Apple pour la rentrée, avec leurs prix et leurs dates de disponibilité.

La conférence Apple du 12 septembre était rythmée, les séquences bien définies et, en un peu moins de deux heures, l’équipe de Tim Cook a fait le tour des nouveaux produits qui formeront la gamme Apple pour cette rentrée 2017. iPhone X, iPhone 8 et 8 Plus, Apple Watch Series 3 et Apple TV 4K : voici comment se nomment les produits Apple de la rentrée. Petite revue.

iPhone X iPhone X, l’iPhone des 10 ans

L’iPhone X n’est pas à prononcer X, mais 10. Comme dans 10 ans. Car ce sont les 10 ans de l’iPhone. Ce n’est pas un calembour de génie, mais c’était évidemment le clou du spectacle et l’élément central de la présentation. L’iPhone X est un smartphone de la démesure : il embarque les dernières technologies et les derniers raffinements hardware dans un corps dont la face avant est entièrement un écran.

Si vous êtes habitués à iOS, cela signifie que le bouton Home s’en va et a été remplacé par une interaction tactile. À vrai dire, tout le logiciel a été repensé autour de l’iPhone X pour changer radicalement l’expérience d’iOS en l’absence de bouton physique. C’était un effort nécessaire vu comment les constructeurs sous Android se sont débattus pendant tant d’années pour se défaire du bouton hardware, passant d’une barre logicielle disgracieuse à des solutions étranges de bouton sur le dos du smartphone. Apple a remplacé le bouton par un glissement du bas vers le haut qui sert aussi, s’il est maintenu, à déclencher le multitâches. On a en tout cas hâte de voir ce que donne iOS en tactile complet, car cela n’était jamais arrivé.

Avec tout cela, Apple introduit Face ID, le remplaçant de Touch ID. Il s’agit d’un système de reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l’iPhone Il s’appuie sur 4 capteurs à l’avant et une neural processing unit directement dans la puce A11 Bionic embarquée pour réaliser tous les calculs nécessaires à la détection en local. Comme d’habitude, Apple ne rigole pas avec la sécurité des données des utilisateurs. Ces capteurs servent aussi pour s’amuser avec la réalité augmentée et la photographie : animojis (emojis qui s’animent avec votre visage), mode portrait avant… bref, la totale. Le tout, affiché sur un écran OLED True Tone qui a l’air magnifique.

Les caméras à l’arrière sont deux engins de 12 mpx avec stabilisateur optique OIS capables d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Elles ont été pensés pour tous les clichés, du mouvement à la basse luminosité.

En bref, l’iPhone X est le fer de lance de la gamme iPhone pour 2017. Un smartphone qui rompt radicalement avec les précédents, côté logiciel et matériel. Il sera disponible le 3 novembre à partir de 1 159 €.

Apple TV 4K L’Apple TV 4K HDR

C’est une petite victoire pour nos salons : Apple a enfin jugé que le marché de la TV 4K était suffisamment grand pour que sa box télé soit compatible avec le standard. Ce n’est qu’une petite mise à jour mais qui fait du bien, d’autant que le catalogue iTunes est déjà l’un des plus fournis en termes de VOD de qualité (et en VO) en France. Bien entendu, Netflix et Amazon Video ont annoncé une compatibilité 4K HDR sur ces nouvelles Apple TV.

L’Apple TV 4K sera disponible le 22 septembre à partir de 199 €. Son équivalent sous Android, la Shield TV, a maintenant une véritable concurrente.

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 3

L’Apple Watch continue son petit bonhomme de chemin, bien pépère. Et Apple aurait tort de se priver : l’année dernière, sa montre connectée est devenue numéro 1 du secteur… des montres. Oui, devant Rolex. Bref, même si vous ne savez pas encore à quoi elles servent réellement, l’Apple Watch est probablement l’une des plus complètes et des mieux finies du marché. La Series 3 apporte le raffinement nécessaire à la gamme : la 4G LTE.

La nouvelle Apple Watch vous permettra donc de passer des appels sans avoir besoin de votre iPhone à proximité, tout comme elle pourra vous permettre d’écouter Apple Music en streaming quand vous partez courir. D’année en année, l’Apple Watch gagne en autonomie et c’est une bonne chose : bientôt, peut-être, elle pourra s’affirmer comme un sérieuse remplaçante du smartphone pendant de longues périodes.

En France, Apple s’est associé dans un premier temps avec Orange pour la commercialisation… vu que la bête n’embarque pas de nano sim, mais une sim électronique.

L’Apple Watch Series 3 sera disponible à partir de 369 € sans 4G et 449 € avec 4G. Elle sera disponible le 22 septembre.

iPhone 8 et 8 Plus iPhone 8 et 8 Plus

C’est étonnant, mais la partie la plus molle de cette conférence était celle dédiée aux iPhone 8 et 8 Plus. Et il faut dire que les smartphones « normaux » d’Apple n’ont pas le beau rôle cette année. D’une part, leur design reste inchangé si l’on omet un dos en verre. Apple ressort donc l’iPhone qui a du succès depuis l’iPhone 6 de 2014 et ajoute quelques menues fonctionnalités à droite et à gauche. Pas de Face ID. Pas d’écran OLED. Pas la nouvelle stabilisation optique sur la caméra. Pas de mode portrait sur la caméra avant. Pas de joujou avec la réalité augmentée en face avant. Pas de nouvelles interactions avec iOS 11 puisque le bouton avant est encore là.

Alors certes, ce sont probablement de très bons iPhone qui partagent leurs entrailles avec l’iPhone X, mais ils n’ont rien de surprenant. Il s’agit plus d’une mise à niveau des iPhone 7 et 7 Plus, soit un cycle de plus pour ce format déjà vieillissant — écran LCD True Tone, puce A11 Bionic 64 bits, double appareil photo 12 mpx avec ouverture f/1,8 pour le premier, grand angle et téléobjectif pour le second, respectivement à f/1,8 et f/2,8 pour l’ouverture.

Bref, ce seront très probablement de bons iPhone. Mais on va avoir du mal à se prendre de passion pour ces modèles quand l’iPhone X redéfinit tous les codes… et sort un mois plus tard.

L’iPhone 8 sera disponible à partir de 809 € et l’iPhone 8 Plus à partir de 919 €. Ils seront disponibles le 22 septembre.