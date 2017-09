Orange a été désigné partenaire exclusif en France pour le lancement de l'Apple Watch Series 3 qui embarque un modem GSM / 4G LTE. L'opérateur détaille aujourd'hui son offre.

Lors de son keynote de rentrée, Apple a présenté une troisième itération de son Apple Watch qui embarque désormais un modem 4G LTE. Cela signifie que vous pourrez passer des appels et écouter de la musique en streaming sans avoir votre iPhone à portée de la montre. Cela signifie aussi que, vu qu’Apple ne propose pas d’emplacement nano-SIM, c’est aux opérateurs de proposer des services permettant de lier la SIM intégrée à la Watch à votre smartphone. En France, c’est Orange qui a été choisi pour le premier partenariat.

Aujourd’hui, l’opérateur a détaillé son offre sur une page dédiée. Pour profiter d’un abonnement partagé sur un iPhone et une Apple Watch, il faudra posséder un forfait de type « appels illimités », qu’il soit chez Orange directement ou chez Sosh (une offre intéressante est d’ailleurs en cours chez le service sans engagement de l’opérateur). Il suffira ensuite de jumeler la Watch avec l’application après avoir souscrit à l’option Multi-SIM dédiée.

Cette option coûtera 5 € par mois aux utilisateurs, avec une période d’essai gratuite de 6 mois. Chaque forfait est limité à une seule multi-SIM, ce qui signifie que vous ne pourrez pas avoir 2 Apple Watch sur le même forfait, ni avoir une option « Carte Jumelle » avec votre forfait en même temps que l’option Apple Watch.

Le tarif n’est pas prohibitif, mais on espère que la concurrence pourra proposer des offres similaires et, peut-être, réduire un poil la facture : après tout, il s’agit du même forfait, du même numéro de téléphone et de la même enveloppe 4G.