Sosh propose un forfait 4G avec 40 Go de data au prix de 9,99 € par mois, sans augmentation de prix. Le prix du forfait ne changera donc pas après un an. Notez que la carte SIM coûte 10 euros.

Pour vous faire une idée de ce que proposent les autres opérateurs, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles.

C’est quoi, ce forfait Sosh ?

Ce forfait proposé par Sosh met à votre disposition une enveloppe de 40 Go de données 4G. Sans être le plus gros forfait de l’opérateur, c’est une quantité de data suffisante pour utiliser internet quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez regarder ou écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne sans trop vous soucier de votre consommation.

Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous profiterez aussi de 15 Go d’Internet mobile depuis l’Europe, pratique pour utiliser son smartphone lorsque vous êtes à l’étranger.

Les différents forfaits de Sosh // Source : Sosh

Est-ce que ce forfait de Sosh vaut le coup ?

C’est une très bonne offre pour un forfait sur le réseau mobile d’Orange, un des meilleurs réseaux 4G en France. Si vous avez toutefois besoin de la 5G, ou de plus de data, Sosh propose aussi son forfait 5G sans engagement, avec 140 Go de données, au prix de 20,99 € par mois.

Vous pouvez vous abonner à ces forfaits de Sosh simplement et en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

