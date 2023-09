[Deal du Jour] L’iPhone 15 arrive le 22 septembre 2023. Le nouveau smartphone d’Apple se décline en plusieurs modèles, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Les précommandes sont ouvertes et des réductions sont déjà possibles, si vous passez par ces opérateurs.

Sosh et Red SFR, deux opérateurs proposant des forfaits mobile sans engagement, proposent des réductions intéressantes sur les derniers téléphones d’Apple annoncés le 12 septembre dernier.

C’est quoi l’offre de Sosh sur les iPhone 15 ?

Jusqu’au 9 octobre 2023, Sosh propose des remises immédiates très intéressantes sur les derniers smartphones d’Apple. L’offre est ouverte aux clients Sosh et valable pour toute nouvelle souscription à un forfait Sosh Mobile sans engagement disponible à partir de 15,99 €/mois pour 130 Go de date en 4G. Un forfait 5G comprenant 140 Go est également disponible au prix de 20,99 €/mois.

Moins 30 euros sur les iPhone 15 et 15 Plus

L’opérateur propose une remise de 30 € sur toute la gamme des nouveaux téléphones d’Apple. L’‘iPhone 15 avec 128 Go, officiellement vendu au prix de 969 €, passe donc à 939 €. Idem pour l’iPhone 15 Plus qui passe de 1 119 € à 1 089 €.

50 € de réduction sur les iPhone 15 Pro et Pro Max

Sosh se montre davantage généreux avec les modèles plus premium en offrant une remise immédiate de 50 €. L’iPhone 15 Pro, affiché initialement à partir de 1 229 €, est dont proposé à 1 179 € quand l’iPhone 15 Pro Max passe à 1 429 € au lieu de 1 479 €.

C’est quoi ce forfait Sosh sans engagement à 20,99 €/mois ?

Le forfait 5G de Sosh propose 140 Go de données en 5G pour utiliser internet et vos applications, jouer en ligne à des jeux, visionner ou écouter du contenu en streaming sur vos servies de SVOD préférés. Passé les 140 Go par mois, le débit sera réduit, mais vous avez de la marge. Vous profitez de 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM, ainsi que d’une excellente connexion, en France comme à l’étranger. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 40 destinations en Europe et outre-mer. Enfin, vous, pouvez-vous y abonner en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) à fournir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est quoi, l’offre de RED by SFR sur les iPhone 15 ?

L’offre de SFR cumule une remise immédiate et d’une offre de remise, dont voici les détails, pouvant faire baisser le prix de 130 €. Si les réductions sur les nouveaux téléphones d’Apple sont valables jusqu’au 25 septembre 2023, vous avez jusqu’au 9 octobre 2023 pour acheter votre iPhone et bénéficier de l’offre de remboursement. Toutes les personnes disposant d’un forfait RED, ou souscrivant à un nouveau forfait peuvent profiter de ces avantages. L’opérateur propose en ce moment un forfait sans engagement, avec 130 Go de data en 5G, au prix de 15,99 € par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 10 €.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus avec 120 € de remise

50 € de remise immédiate est effectuée sur les iPhone 15 et 15 Plus. En plus, RED vous rembourse 70 € sur votre achat, faisant passer le prix de l’iPhone 15 avec 128 Go de 969 € à 849 €. et celui de l’iPhone 15 Plus à 999 € eu lieu de 1 119 €.

130 € de remise sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Comme pour Sosh, l’offre est plus avantageuse sur les téléphones les plus onéreux de la gamme, octroyant jusqu’à 130 € de réduction sur les modèles 15 Pro et 15 Pro Max. Avec 60 € de remise immédiate et l’ODR de 70 €, l’iPhone 15 Pro revient à 1 099 € au lieu de 1 229 €, et l’iPhone 15 Pro Max voit son pris passer de 1 479 € à 1 379 €.

C’est quoi ce forfait avec 130 Go de data en 5G ?

Le forfait 130 Go proposé par RED comprend les appels, SMS et MMS en illimités, dans toute la France et dans les DOM. 26 Go de données en Europe et dans les DOM/COM, sont comprises dans le forfait. RED utilise les très bonnes infrastructures de SFR, qui couvrent environ 90 % du territoire, et qui vous offrent une connexion internet performante pour surfer sur internet, regarder du contenu en streaming, écouter de la musique et utiliser vos applications. Vous pourrez conserver votre numéro et souscrire simplement au forfait RED, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

👉 Découvrez notre première prise en main de l’iPhone 15 Pro

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.