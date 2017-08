Ne vous y trompez pas : Apple ne prépare pas un nouveau moyen pour que la police puisse déverrouiller votre téléphone. En réalité, le nouveau « cop button » découvert par des internautes sert à appeler plus rapidement les urgences... et à protéger votre smartphone d'une éventuelle intrusion.

En Europe, l’European Emergency Number Association (EENA) tente de convaincre Apple depuis plusieurs mois du bien fondé de l’Advanced Mobile Location (AML), un système européen de localisation des appels d’urgence. Mais Cupertino semble encore rétif à cette norme en devenir. Toutefois, la firme aurait, selon les observations des internautes, intégré une nouvelle fonction liée aux appels d’urgence dans iOS 11 — il s’agit d’un cop button.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry ! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) August 17, 2017