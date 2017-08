Vous reprendrez bien un peu de rumeurs sur l'iPhone anniversaire, attendu pour cette fin d'année ?

Pas une semaine ne passe sans que le prochain iPhone ne fasse parler de lui. À mesure que nous allons nous rapprocher de son officialisation, probablement calée pour dans un mois, les indiscrétions ne cesseront de bruisser et d’agiter les fans de la marque à la pomme.

Si son design ne fait plus l’ombre d’un doute depuis un leak officiel en provenance du HomePod, ses fonctionnalités restent cantonnées au rang de fantasmes alimentés par des rumeurs qui s’entrecoupent pour se confirmer et/ou s’infirmer. Grâce à des supposés scanners au rayon X partagés sur le réseau social Weibo et par l’insider Benjamin Geskin (via Techradar), on peut évoquer à nouveau une possible feature : le chargement sans fil.

#iPhone8 Foxconn Production Photos. Shows wireless charging, stacked two-layer circuit board and “L” shaped batteryhttps://t.co/zVLHCWJmIX pic.twitter.com/M0oCpDXNqZ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 5, 2017

iPhone rumors

Les clichés en question tendent à prouver que la batterie a suffisamment de place pour être compatible avec le chargement sans fil, vraisemblablement par induction grâce à la réutilisation d’une finition en verre plutôt qu’en aluminium (gare aux rayures et aux traces de doigts…). On rappellera que cette fonctionnalité existe depuis très longtemps sur certains terminaux Android, notamment depuis la génération Galaxy S6, sortie en 2015 chez Samsung, plus grand concurrent d’Apple.

De son côté, iHelp a continué de chercher dans les entrailles du code du firmwaare du HomePod. Le média est tombé sur quelque-chose de possiblement intéressant : une référence à un état de repos suggérant que l’on pourra peut-être déverrouiller son iPhone d’un simple coup d’œil alors qu’il est simplement posé à plat sur une surface (oui, c’est tiré par les cheveux mais cela reste une rumeur…). Certaines tendances récentes mentionnent déjà cette technologie de reconnaissance faciale, qui pourrait être baptisée Face ID et s’ajouter, voire remplacer, le Touch ID, très difficile à intégrer à l’écran. On devra néanmoins s’assurer qu’elle fonctionne bien, surtout par rapport au S8. Sur ce point, on peut faire confiance à Apple puisque le géant n’est pas du genre à lâcher un produit balbutiant.

Bien sûr, on s’armera des pincettes de rigueur tant que la firme de Cupertino ne rendra rien public. Plus que quelques semaines à patienter avant d’en avoir le cœur net. On espère aussi quelques surprises au devant de tous ces leaks ayant la fâcheuse manie de tout gâcher. Comme un magnifique écran OLED 120 Hz ?