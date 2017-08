Google a apporté un changement dans l'application Gmail pour iOS afin de protéger ses utilisateurs des risques de fraude. Désormais, il demande confirmation avant l'ouverture d'un lien considéré comme suspect.

Afin d’assurer la sécurité de ses utilisateurs, Google ajuste régulièrement la manière dont fonctionnent ses services et produits. Début 2016, la firme de Mountain View a par exemple fait quelques modifications sur Gmail, sa messagerie web, pour signaler plus clairement la présence de courriers qui n’ont pas été chiffrés lors de l’envoi et lorsque l’identité de l’expéditeur n’a pas pu être vérifiée avec certitude.

Aujourd’hui, c’est au niveau de l’application Gmail pour iOS qu’un effort particulier a été consenti. D’ici la fin août, les utilisateurs concernés seront avertis par Google lorsqu’ils cliqueront sur un lien identifié par l’entreprise américaine comme étant dangereux. Un avertissement apparaîtra à l’écran pour s’assurer que l’utilisateur a bien été informé du risque qu’il prend en suivant l’URL.

« Ces avertissements sont destinés à contrer les attaques de hameçonnage (ou phishing) et à vous aider à garder votre compte en sécurité », explique la société. Concernant ceux et celles ayant un smartphone Android, sachez que cet encadré de vérification est disponible depuis le mois de mai dans l’application.

Ces mesures font suite à la découverte d’une fraude sophistiquée visant les utilisateurs de Gmail en début d’année puis d’une réplique repérée ce printemps et utilisant une brèche vieille de cinq ans. Depuis ces incidents, l’entreprise a revu ses règles de sécurité (comme lors de l’installation d’une application non vérifiée) et déployé de nouveaux outils, dont certains s’appuient sur l’apprentissage automatique.