Il existe une option intéressante dans Gmail, mais méconnue : le mode éphémère. Il permet de programmer l’effacement de vos mails dans les boîtes de vos contacts. Il bloque aussi certaines manipulations, comme le transfert, l’impression, la copie et le téléchargement

Sur Snapchat, il existe des messages éphémères qui s’effacent au bout d’un certain temps. Cette option a depuis été reprise ailleurs, comme sur Messenger ou bien WhatsApp. Figurez-vous qu’il existe un service semblable sur Gmail, appelé « mode confidentiel ». Il existe depuis plusieurs années, mais il reste méconnu du grand public. Il a pourtant de l’intérêt.

Qu’est-ce que le mode confidentiel sur Gmail ?

Ce mode confidentiel vise à vous permettre de conserver une certaine maîtrise de votre courrier électronique, même lorsqu’il part dans la boîte aux lettres de votre contact. Il limite les manipulations qu’il peut faire, comme le transférer à une autre personne, l’imprimer, le télécharger ou le copier. Il s’applique aussi bien au contenu du mail qu’à toute pièce jointe associée.

C’est en 2018 que cette fonctionnalité a fait ses débuts, d’abord de manière tout à fait discrète, puis à plus large échelle lorsque l’option est arrivée en même temps que l’une des refontes du webmail de Google. Elle offre ainsi un niveau de sécurité un peu plus élevé si vous avez des informations relativement sensibles à partager.

Un avertissement préalable : il faut garder en tête que si Gmail restreint un certain nombre de manipulations avec un mail confidentiel, il ne peut pas contrer toutes les tentatives d’un internaute voulant absolument faire fuiter le courrier ou en copier le contenu. Il est toujours possible, par exemple, de faire une capture d’écran ou bien de l’enregistrer en filmant ce qui apparaît.

« Certains destinataires peuvent disposer de programmes malveillants sur leur ordinateur leur permettant quand même de copier ou de télécharger vos messages ou leurs pièces jointes », prévient par ailleurs Google. Ça élève donc un peu le niveau de confidentialité, mais ça ne pourra pas empêcher une démarche volontaire et experte pour récupérer le mail.

À quoi ressemble mode confidentiel.

Comment envoyer un mail éphémère qui s’efface après un certain temps ?

Le mode confidentiel s’active facilement :

Lancez l’écriture d’un nouveau mail sur Gmail ;

Regardez la barre d’action sous le mail, à côté de bouton bleu « Envoyer » ;

Cliquez sur celui avec le logo symbolisant un cadenas ;

Définissez la durée du mode confidentiel ;

Fixez si vous le souhaitez un code secret ;

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » quand vous avez terminé ;

N’oubliez pas de remplir votre mail comme d’habitude ;

Et envoyez-le !

Le mode confidentiel ne dure pas à vie. Vous pouvez déterminer une durée d’un jour, d’une semaine, d’un mois, trois mois ou cinq ans. Si vous avez besoin de plus, ou d’une protection à durée indéfinie, il vous faudra peut-être vous tourner vers une autre solution — ou peut-être faut-il envisager de ne pas envoyer l’information par mail, tout simplement.

Le mode confidentiel marche depuis l’accès web à Gmail, sur ordinateur, mais aussi via les applications mobiles sur Android et iOS. Notez également que vous avez la possibilité de révoquer plus tôt l’accès au mail confidentiel, si vous trouvez que la durée initialement fixée ne convient plus. Vous aurez un bouton de révocation dans la section « Messages envoyés ».

Les messages confidentiels sont évidemment pris en charge entre deux boîtes Gmail, mais cela fonctionne aussi lorsque vous envoyez votre courrier sensible à un tiers qui utilise un autre prestataire de courrier électronique. Google prévient qu’il vous faudra sans doute saisir un code secret dans ce cas-là. Des explications plus poussées sont disponibles chez Google.

