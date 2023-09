Google cessera de proposer un affichage simplifié de Gmail en HTML à compter de janvier 2024. L’entreprise américaine estime qu’il n’y a plus de raisons de proposer une telle vue aujourd’hui.

À l’heure de la 5G et de la fibre optique, est-il encore nécessaire de maintenir une version de Gmail taillée pour les connexions les plus lentes ? Pour Google, cette réponse est non. L’entreprise américaine prévoit en conséquence de fermer la vue simplifiée de Gmail à compter du mois de janvier 2024. Au-delà, seul l’affichage classique sera conservé.

Le site The Register a fait cette découverte le 25 septembre en croisant dans le support de Gmail une mention indiquant aux internautes qu’ils peuvent « afficher Gmail dans [leur] navigateur en mode HTML simplifié jusqu’en janvier 2024. Après cette date, Gmail passera automatiquement en affichage standard ».

La disparition prochaine de l’affichage simplifié sur Gmail a été confirmée par un porte-parole de la société américaine, cité par nos confrères. « L’affichage HTML de base de Gmail est une version antérieure de Gmail qui a été remplacé par son successeur moderne il y a plus de dix ans et qui n’inclut pas toutes les fonctionnalités de Gmail. »

À quoi ressemble la vue simplifiée dans Gmail. Ici, les spams. // Source : Capture d’écran

Un mode privé de plusieurs fonctionnalités

Il est encore possible aujourd’hui d’utiliser cette vue sur sa propre boîte, que ce soit sur le bureau ou sur mobile. Vous serez toutefois accueilli par un message de mise en garde vous indiquant que cette présentation est davantage pour les navigateurs web les plus vieux et les connexions les plus lentes. Dans ce mode, des fonctions de Gmail sont inopérantes.

Ainsi, le vérificateur orthographique, les raccourcis clavier, la mise en forme avancée et la discussion instantanée sont indisponibles. On ne peut pas non plus ajouter ou importer des contacts et se servir des adresses d’expéditeur personnalisées. C’est en quelque sorte une version très épurée de Gmail, pour ainsi dire sans aucune fioriture.

Le retrait de l’affichage standard dans Gmail se défend effectivement au regard de la qualité sans cesse croissante des connexions et du renouvellement régulier des navigateurs web, ce qui a pour effet de réduire la part des vieilles versions à un seuil anecdotique. Sans parler du fait que sur mobile, on passe plutôt par l’application ad hoc, plutôt que la vue web mobile.

Ainsi, pour prendre le cas de la France, on commence à évoquer le retrait de la 2G et de la 3G, et le bas débit fixe est en perte de vitesse. Même ailleurs dans le monde, un mouvement similaire est à l’œuvre. La 5G est aussi en train d’arriver dans les pays émergents, en Afrique et en Asie. Plus généralement, la vitesse moyenne des connexions dans le monde progresse année après année.