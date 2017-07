Apple a dévoilé par erreur le firmware du HomePod. On y trouvait à l'intérieur des informations sur le prochain iPhone.

Les accidents arrivent même aux entreprises les plus acharnées en matière de sécurité autour de leurs différents produits. Hier, Apple a publié par mégarde le firmware de son HomePod, l’enceinte qui embarque également un assistant de maison propulsé par Siri. Des développeurs n’ont pas tardé à fouiller le code pour voir s’il contenait quelques petits secrets. Et c’est le cas… notamment en ce qui concerne le prochain iPhone.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017