Les utilisateurs de la version bêta d'iOS 11 ont découvert une nouvelle fonctionnalité du côté du Wi-Fi. Le système d'exploitation est capable de trier les réseaux afin de ne pas connecter automatiquement le smartphone aux hotspots moins performants.

Certains usagers de la version bêta publique d’iOS 11 pour iPhone et iPad — pour l’installer, suivez le guide — ont fait une découverte qui intéressera sans doute les utilisateurs qui se connectent très régulièrement à des réseaux de Wi-Fi publics.

Cette nouveauté, qui n’a pas été officiellement annoncée par Apple, permet en effet de désactiver la connexion automatique aux hotspots Wi-Fi dont la connectivité laisse à désirer. Pour afficher l’option, les premiers utilisateurs d’iOS 11 peuvent se rendre dans leurs paramètres, et cliquer sur l’icône ronde arborant un « i » à côté de chacun des réseaux Wi-Fi.

New in iOS 11 : It learns to stop connecting you to crappy WiFi ! (like Whole Foods, Starbucks, airport, etc) pic.twitter.com/vz089HWvGW

— Ryan Jones (@rjonesy) July 16, 2017