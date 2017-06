La version 11 d'iOS empêchera dorénavant toutes les applications de suivre leurs utilisateurs en permanence. Apple obligera ainsi des services comme Uber ou Waze à proposer à leurs clients d'activer la géolocalisation quand l'app est active.

Apple a profité de sa WWDC pour annoncer la version 11 d’IOS, et lève progressivement le voile sur les nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent. L’une d’elles concerne les paramètres de sécurité, et devrait permettre aux utilisateurs de limiter l’utilisation de leurs données de localisation quelque soit l’application qui les exige.

En effet, plusieurs applications, à l’instar de Waze et Uber, ont été pointées du doigt car elles obligeaient leurs utilisateurs à accorder un accès total à leur position géographique, alors même que l’application n’était pas active.

Comme le souligne TechCrunch, la manœuvre était soupçonnée de permettre à ces entreprises de collecter tranquillement, et en permanence, des données personnelles sur leurs clients.

All apps have While Using the App option for location access in iOS 11 ! Nicely done @apple. pic.twitter.com/f3Z3WTKGur

— Chengyin Liu (@chengyinliu) June 6, 2017