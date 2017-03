Le Galaxy Note 7 est mis à mort pour de bon. Samsung diffusera dans le monde entier une nouvelle mise à jour qui empêchera aux appareils de se charger.

Samsung met fin au fléau des Galaxy Note 7 explosifs qui a ravagé l’image publique de l’entreprise jusqu’à lui faire publier un communiqué d’excuse dans le New York Times en novembre dernier. Après avoir diffusé des mises à jour du logiciel qui limitaient les fonctions de l’appareil, notamment celles de sa batterie, le conglomérat coréen annonce qu’il lancera une mise à jour finale pour mettre hors fonction les derniers exemplaires encore en liberté.

@evleaks my note7 still works flawlessly..no updates from samsung..bk pkg disabler. Full battery chg. https://t.co/ka7C4nvIVC

— keith camper (@kcamper784) March 22, 2017