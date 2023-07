[Deal du Jour] Le Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant de Samsung. Alors que le modèle Flip 5 est prévu pour début août 2023, le smartphone ultra-compact baisse de prix pendant les soldes.

C’est quoi, cette offre sur le smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, modèle graphite, 128 Go, et compatible 5G, est habituellement vendu autour de 750 €. Pour les soldes, il est au prix de 653,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce téléphone pliant de Samsung ?

Le Galaxy Z Flip 4 se range dans la catégorie des smartphones premium. Niveau design et ergonomie, sa prise en main est agréable, grâce à un format compact et des dimensions de 16,19 × 7,20 × 0,79 cm. Son poids de 187 g est de plus appréciable, et le smartphone se range facilement dans une poche, surtout lorsqu’il est plié, à la manière d’un téléphone à clapet. Samsung soigne les finitions de son smartphone et, en dehors de la charnière centrale un peu fragile, l’ensemble procure une bonne sensation de solidité.

Le Z Flip 4 est doté d’un écran principal Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, avec un affichage Full HD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. La luminosité et le contraste sont bons et vous pourrez utiliser le smartphone en extérieur sans trop de problèmes. L’écran secondaire Super AMOLED de 1,9 pouce s’active en mode Always-on lorsque le smartphone est fermé. Il sert notamment à consulter ses notifications. Il s’accompagne de la puce Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les performances sont excellentes et la fluidité au rendez-vous. Les tâches très gourmandes ou les jeux vidéo viendront peut-être à bout des performances du Flip 4, mais les ralentissements sont tout de même rares et le reste tourne très bien.

Le Galaxy Z Flip 4 se replie sur lui-même. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Le Galaxy Z Flip 4 est-il intéressant pendant les soldes ?

653 € c’est un excellent prix. Vous pouvez le comparer à d’autres modèles de smartphones plus classiques, dans notre guide des meilleurs smartphones de 2023. Niveau photo, son capteur principal de 50 mégapixels et ses deux capteurs de 12 mégapixels en font un très bon photophone. Son autonomie est d’environ 10 h dans le cas d’une utilisation fréquente, et avec l’Always-on activé. Enfin, le Flip 4 est doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, et est certifié IPX8 pour une résistance à une brève immersion dans l’eau, mais ne résiste pas à la poussière.

Au jeu des comparaisons, le nouveau Galaxy Z Flip 5 est plus fin, mais possède une taille et un poids similaire. Le châssis et le dos sont plus résistants sur le nouveau modèle, et Samsung règle le problème de pliure de la charnière. Bien que l’écran interne reste le même, l’écran externe passe de 1,9 pouce à une diagonale de 3,4 pouces, et offre une meilleure définition. Enfin, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 permet de meilleures performances. Notez que la version 256 Go vous coutera 1 119 € à son lancement, soit 550 € de plus que ce Flip 4 en promotion.

