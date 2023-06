[Deal du Jour] Le Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant. Samsung propose un appareil haut de gamme qui, une fois plié, adopte un format ultra-compact. Idéal pour se glisser dans une poche.

C’est quoi, cette offre sur le smartphone pliant de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, modèle graphite, 128 Go, 5G, est habituellement vendu autour de 750 €. Il est en ce moment au prix de 653,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce téléphone pliant de Samsung ?

Samsung ne change pas une recette qui fonctionne, et le Galaxy Z Flip 4 ressemble à ses prédécesseurs, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités indispensables pour en faire un smartphone premium. D’un point de vue design et ergonomie, la prise en main du Flip 4 est agréable, et son format compact est vraiment idéal. Ses dimensions de 16,19 × 7,20 × 0,79 cm et son poids de 187 g sont, en effet, appréciables. Plié, il rentre facilement dans toutes les poches. Il se déplie à la manière d’un téléphone à clapet (souvenez-vous !), et ses bonnes finitions lui donnent une sensation de solidité, malgré la charnière au centre qui peut paraître fragile au premier abord.

Cette version de 2022 s’accompagne d’un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, et d’un écran Super AMOLED de 1,9 pouce. Ce dernier s’active en mode Always-on lorsque le smartphone est fermé. Utile pour faire joli, et pour consulter ses notifications, les fonctionnalités qu’il propose sont néanmoins assez réduites. L’écran principal offre quant à lui un affichage Full HD+, ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Plié, le Galaxy Z Flip 4 est vraiment compact // Source : Frandroid

Le Galaxy Z Flip 4 est-il intéressant à ce prix ?

Un peu plus abordable à moins de 700 €, il devient intéressant. Vous pouvez le comparer à des modèles plus classiques, grâce à notre guide des meilleurs smartphones de 2023. Le Galaxy Z Flip4 embarque la puce Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les performances sont excellentes et le smartphone de Samsung est fluide. Pour les tâches très gourmandes ou les jeux vidéo qui demandent beaucoup de ressources, la fluidité n’est pas exemplaire, mais les ralentissements sont tout de même plutôt rares. Les tâches plus basiques tournent sans aucun problème.

Niveau photo, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux capteurs de 12 mégapixels. Samsung propose de plus un très bon photophone, qui offre une expérience photo de qualité. Son autonomie est d’environ 10 h. Enfin, le Flip 4 est doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, et est certifié IPX8 pour une résistance à une immersion plus ou moins prolongée dans l’eau. Notez cependant qu’il ne résiste pas à la poussière.

Pour aller plus loin avec les smartphones

👉 consultez notre test des Samsung Fold 4 et Flip 4

👉 Choisissez le meilleur forfait sans engagement

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.