Si vous êtes féru(e) de la marque à la pomme, vous avez peut-être remarqué que les iPhone et autres iPad promus par Apple sont réglés à la même heure : 9h41. Une tradition instaurée par Steve Jobs et reprise par Tim Cook pour fêter le 10e anniversaire du premier iPhone dans un tweet.

Le détail n’aura sans doute pas échappé aux fidèles d’Apple. Les publicités pour les iPhone affichent systématiquement le même horaire sur l’écran du smartphone : 9h41 (ou 9:41 am en format anglophone).

Dans son tweet fêtant les 10 ans du premier iPhone, sorti le 29 juin 2007 aux États-Unis, le CEO de l’entreprise, Tim Cook, n’a pas dérogé à la règle, postant même son message à 9h41 précises.

L’hommage rendu à son prédécesseur, Steve Jobs — « À l’iPhone qui a changé le monde, à l’homme qui l’a rêvé, et aux membres d’Apple qui n’ont jamais cessé d’imaginer son avenir » — est accompagné d’une photo du tout premier modèle de smartphone Apple, lui aussi réglé à 9h41.

Here's to the #iPhone that changed the world, to the man who dreamed it & the people at Apple who have never stopped looking to its future. pic.twitter.com/kw3Ifx0qmi

— Tim Cook (@tim_cook) June 29, 2017