Snapchat vient d'intégrer une fonctionnalité visant à renforcer le lien social : en quelques secondes, vous pouvez repérer vos amis sur une carte dédiée, tout comme découvrir les endroits de votre ville où sont diffusés le plus de snaps.

Vous en avez marre de recevoir des snaps de vos amis visiblement en train de passer un excellent moment sans savoir où ils se trouvent ? Snapchat a visiblement entendu la frustration d’une partie de ses utilisateurs : le réseau social aux messages éphémères lance sa Snap Map, une carte qui permet de voir où se trouvent vos amis — à condition qu’ils aient activé la géolocalisation.

L’idée est claire : favoriser le lien social réel avec vos amis en vous permettant de les rejoindre au plus vite à un concert, une soirée ou autre, tout en montrant aux utilisateurs les endroits où le plus de Snaps sont envoyés en temps réel, comme sur une carte thermique.

Jack Brody, concepteur de produit chez Snapchat, détaille ce concept auprès de Refinery29 : « Dans un sens, nous reprenons les caractéristiques d’une carte pour les renverser. La carte ne sert pas à montrer où je me trouve [même si cela est possible] mais à voir où se trouvent mes amis et ce qu’ils font. Il ne s’agit pas de savoir comment aller à votre destination mais plutôt de découvrir où vous voulez aller. »

Pour activer la Snap Map (sur la version 10.11 de l’appli), il suffit de maintenir ses doigts sur l’appareil photo et de les bouger comme pour dézoomer : la carte surgit alors sur votre écran. Pour commencer, il est nécessaire de choisir entre différentes options.

Le mode « fantôme » vous permet d’être le seul à voir où vous vous trouvez sur la carte, tandis que les autres options permettent d’apparaître sur l’écran de tous vos amis ou sur la liste de ceux que vous avez sélectionné.

Les utilisateurs les plus férus de l’appli pourront ainsi utiliser l’outil de géolocalisation pour immortaliser leur rencontre avec leurs amis à l’aide des Spectacles, les lunettes de Snapchat récemment lancées en France.