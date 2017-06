Vidéo : Snap Map : vous pouvez aussi voir des stories anonymes géolocalisées dans le monde entier Corentin Durand - il y a 31 minutes Tech

Dans la nouvelle Snap Map, les flux de Snaps échangés en public (Notre Story) sont consultables en fonction de leur localisation. Mais la fonctionnalité peut être difficile à découvrir. Voici comment nous y sommes parvenus. Par hasard.

Sur la nouvelle carte Snap Maps, vos amis sont affichés avec leurs bitmojis et les story les plus alimentées sont identifiées (ex : La Tour Eiffel à Paris). Il est donc simple de consulter pour vos proches et pour les grands points de rencontres les Stories qui sont géolocalisées. Toutefois, c’est encore manquer la plus étonnante fonctionnalité de la Snap Map qui sont les Notre Story cachées.

En effet, avec l’introduction de la géolocalisation des snaps, ce qui était auparavant des flux de snaps édités automatiquement devient un ensemble de flux localisés. Ainsi, si vous êtes au bord du canal Saint-Martin, vos snaps soumis à Notre Story seront enregistrés dans la Story liée au Canal sur la Snap Map. Toucher longuement un endroit précis sur la carte lancera automatiquement la notre story avec tous les snaps des utilisateurs autour de l’endroit. En fonction de la couleur qui se dessine sur l’emplacement, plus ou moins de snaps seront disponibles, rouge étant le maximum et bleu le minimum.

Bien sûr ce flux est anonyme et seuls les snaps soumis à Notre Story sont publiés. C’est en revanche la fonctionnalité la plus impressionnante du nouveau monde de Snapchat. En un instant, vous pouvez découvrir ce que les Indiens s’échangent à Bombay, les Américains à Venice Beach ou les Anglais sur la Côte d’Azur. Et cela, en plus des événements déjà proposés par Snapchat et mis en avant.