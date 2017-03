Jeff Bezos a révélé le design de la capsule New Shepard de son entreprise Blue Origin, qui amènera des touristes dans l'espace pour des séjours d'environ 10 minutes. L'entreprise espère débuter ses voyages spatiaux en 2018.

Les voyages dans l’espace deviennent à la mode avec les initiatives lancées par Virgin Space et plus récemment encore par SpaceX, qui enverra 2 touristes près de la Lune en 2018. Blue Origin, l’entreprise fondée par Jezz Bezos, le patron d’Amazon, fait aussi partie depuis plusieurs années de cette course au tourisme spatial : elle vient de dévoiler de nouvelles images du design de sa future capsule spatiale.

Cette dernière, appelée New Shepard, enverra les touristes dans l’espace pour de brefs séjours d’environ 10 minutes. L’intérieur de la capsule, qui intègre 6 sièges, a été conçu pour être particulièrement confortable et, surtout, offrir le maximum de visibilité sur l’environnement spatial : son design est très différent comparé au Crew Dragon de Space X, la fusée spatiale qui enverra des astronautes vers l’ISS.

En effet, Jezz Bezos souligne avec fierté : « Chaque siège dispose d’une fenêtre, la plus grande de son genre dans l’espace. » Les sièges sont inclinables et les touristes porteront des combinaisons spatiales bleues et noires.

Des voyages brefs mais intenses

Les premiers voyages seront effectués en 2018 et coûteront entre 100 000 et 200 000 dollars. Au début, la capsule montera avec une forte accélération, avant de connaître 3 minutes d’apesanteur et, enfin, elle redescendra progressivement sur Terre.

Jeff Bezos est visiblement impatient d’en arriver à la concrétisation du projet : « Les tests des vols du New Shepard visent à montrer la performance et la solidité du système. Mais nous avons aussi conçu l’intérieur de la capsule en portant une attention particulière à la précision, à la sécurité et au confort. » À l’heure actuelle, Blue Origin a effectué avec succès 5 tests de lancement, mais personne ne se trouvait à l’intérieur de la capsule.