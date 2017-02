Vidéo : Deux vidéos dévoilent le Galaxy S8 de Samsung en action Julien Lausson - il y a 1 heure Tech

Si Samsung n'a rien dévoilé du Galaxy S8 lors du MWC, des internautes chinois ont posté des vidéos montrant le smartphone en fonctionnement. Celui-ci doit être présenté fin mars.

Samsung espérait garder un peu de mystère autour du Galaxy S8 mais c’est raté. Si les rumeurs sont exactes, nous connaissons d’ores et déjà son look, ses caractéristiques techniques et ses fonctionnalités. Nous connaissons aussi sa date de présentation, qui a été dévoilée par l’entreprise sud-coréenne ce week-end.

Maintenant, nous savons aussi comment se comporte le Galaxy S8 lorsqu’il fonctionne. Comme le pointe FrAndroid, deux vidéos — pas très bien cadrées, il faut bien l’admettre — sont apparues sur le réseau social chinois Weibo avant d’être dupliquées sur YouTube, montrant notamment le futur clavier virtuel concocté par Samsung et l’écran du mobile, qui est relativement bombé.