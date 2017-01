Attendu pour ce printemps, le Galaxy S8 pourrait inclure un double capteur photo sur sa face arrière. Un brevet de Samsung décrit en effet un smartphone qui en est doté.

Dans le monde des smartphones, la tendance est au double capteur photographique. De l’iPhone 7 Plus au LG V10, en passant par le Huawei Mate 9 et le Mi5S de Xiaomi, il n’a fallu qu’un an pour que plusieurs constructeurs s’engouffrent dans cette mode. Et il est possible que Samsung suive le mouvement avec le Galaxy S8. La découverte d’un brevet vient en effet conforter cette hypothèse.

Le brevet présente des schémas dans lesquels il apparaît que chaque capteur a un rôle bien précis. Le premier sert à capturer une scène dans son ensemble, comme un panorama, tandis que le second se focalise de toute évidence sur le sujet de la photo, en l’occurrence un snowboarder en train de faire du freestyle. Les deux photos sont ensuite combinées en un seul cliché par le logiciel.

Toute la question est de savoir ce que Samsung entend faire de ce brevet déposé en Corée du Sud. L’exploitera-t-il pour en faire profiter le Galaxy S8, dont la présentation devrait survenir en avril ? Ou n’est-ce qu’un dépôt de propriété industrielle de plus par son département de R&D et son service juridique, sans aucune perspective de le voir figurer concrètement sur un smartphone ?

Véritable fer de lance de Samsung dans le mobile, la gamme S de la compagnie fait bien sûr l’objet d’un nombre très important de rumeurs. Début décembre, des bruits de couloir laissaient entendre que le terminal ne serait doté ni de bouton « Home » ni de bordure sur la façade avant de l’appareil. Il est aussi question d’un affichage OLED, d’un port USB-C et d’un assistant personnel bien meilleur.