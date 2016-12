Un easter-egg s'est caché dans la dernière mise à jour des Model X. Il permet de faire faire à la voiture un petit show de Noël.

Vous souvenez-vous du spectacle son et lumière que Tesla avait développé pour communiquer sur sa Model X en décembre dernier ? La vidéo était devenue virale assez rapidement et Elon Musk avait promis que le show serait un easter-egg dans le véhicule. Ce n’était pas le cas jusqu’à la mise à jour effectuée par Tesla la semaine passée — un peu en retard, mais pile au rendez-vous pour les fêtes.

Si vous possédez une Tesla Model X, il vous suffit d’appuyer 5 secondes sur le bouton T et d’entrer « Holiday » dans l’écran qui s’affiche. Ensuite, la voiture va vous demander de sortir, de fermer les portes et d’appuyer sur le bouton de verrouillage de la clef. Assurez-vous de garder environ 2 mètres de libre autour du véhicule, attendez quelques secondes et le show se lance.

Certains utilisateurs ont déjà filmé l’expérience, si vous souhaitez voir à quoi cela ressemble.

Le spectacle promotionnel, quant à lui, ressemblait à cela :