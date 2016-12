Noël approche à grand pas et il vous reste encore des technophiles à contenter ? Pas d'inquiétude : nous sommes là.

Pour vous aider dans votre course au cadeau parfait, nous avons fait plusieurs sélections ces dernières semaines. Qu’il s’agisse de drones, d’objets estampillés Made in La France, de rêves de technophiles ou de gadgets un peu plus insolites ou rétro, du livre (avec du vrai papier dedans) aux platines vinyles, vous trouverez dans ces pages numériques des tas d’idées pour que vos cadeaux de Noël 2016 ne finissent pas sur LeBonCoin le 26 décembre.

Cet article est une synthèse de tous les guides que nous avons écrits et qui listeront également ceux que nous écrirons dans les jours qui viennent — eh oui, nous sommes aussi familiers des cadeaux de dernière minute.

Drones Quel drone acheter ?

Du drone de course au drone pour filmer en passant par le petit drone pour que votre ado débute et se trouve une passion : il y en aura pour tous les goûts, tous les usages et toutes les bourses dans ce guide. Préparez-vous à voler !

Jeux de plateau Les meilleurs jeux de plateau

Vous allez passer beaucoup de temps en famille ou avec des amis dans les jours qui viennent ? C’est le moment de sortir des jeux de plateau de qualité. Et pour changer du Trivial Pursuit, nous avons fait une petite liste de nos jeux préférés.

Laptops Quel ordinateur portable acheter ?

Nous avons fait une petite sélection pour ceux qui sont allergiques aux Mac et à l’univers Apple en général. Nous avons sélectionné des modèles premium qui s’imposent comme des premiers de la classe vraiment polyvalents. Un cadeau utile et qui durera longtemps.

Made in France Nos cadeaux Made in France préférés

Comme l’an passé, la French Tech fait sa liste de Noël et propose des dizaines de cadeaux conçus et parfois assemblés en France. Nous avons sélectionné pour vous nos objets préférés. Il ne manquera plus que le papier cadeau tricolore.

Coups de cœur Nos coups de cœur 2016

Il s’agit de la liste des coups de cœur de la rédaction en cette fin d’année 2016. Certains objets sont hors de prix, d’autres sont un poil décalés, mais tous ont la particularité d’avoir été testés ici ou chez nos confrères de FrAndroid : nous vous les recommandons chaudement.

Petit budget Notre liste petit budget

Petit budget ne veut pas dire cheap. Nous avons sélectionné des objets intéressants et de bonne qualité qui ne coûtent, pour la plupart, pas plus de 50 €. Vous y trouverez nos lectures et nos sons du moment.

Platine vinyle Tout ce qu’il faut pour s’initier aux vinyles

Cela fait déjà quelques années que le vinyle revient en force mais il n’est pas trop tard pour s’y mettre. Nous avons écrit un petit guide pour ne rien oublier dans votre configuration idéale, avec une sélection de plusieurs produits neufs — qui, d’ailleurs, peuvent vous donner envie d’aller chiner de l’occasion.

Mangas Des mangas pour toute la famille

Qu’est-ce qui est mieux qu’un guide pour offrir d’excellents mangas à Noël ? Deux guides, évidemment. Le premier se concentre sur les bd japonaises de science-fiction, le second va vous donner de bonnes idées pour des productions récentes. Vous aurez le choix !