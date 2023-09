L’utilisation d’un VPN n’est plus réservée aux expertes et aux experts du web. Les réseaux privés virtuels se sont considérablement démocratisés ces dernières années, au point que n’importe qui aujourd’hui a entendu parler de NordVPN ou ExpressVPN, ne serait-ce que par leurs campagnes marketing intenses. Si les usages diffèrent d’une personne à une autre, le géoblocage des plateformes de SVOD constitue souvent la raison d’investir dans un VPN.

La suite de votre série est d’ores et déjà disponible sur Netflix à l’autre bout du monde, mais il vous faudra encore patienter un moment avant de pouvoir la regarder en SVOD en France. Vous avez déjà entendu parler de VPN pour contourner ce problème, mais tout n’est pas encore très clair pour vous. Numerama fait le point sur les meilleurs VPN pour regarder Netflix.

Hormis quelques services comme Disney ou Paramount, la plupart des services de streaming disposent de conditions relativement floues concernant l’usage d’un VPN pour contourner le blocage géographique. C’est le cas pour Netflix qui tolère le recours à un réseau privé virtuel, mais pas n’importe lequel. Avec un système de détection, Netflix est capable de déceler si votre connexion vient d’un proxy ou d’un VPN. C’est surtout le cas avec les VPN gratuits et les moins chers.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

En français, un Réseau Privé Virtuel, ou VPN (Virtual Private Network) joue le rôle d’intermédiaire entre votre ordinateur et les serveurs des sites que vous consultez en fournissant une adresse IP différente de la vôtre.

Si l’utilisation d’un VPN peut effrayer au premier abord, il ne s’agit en fait que d‘un logiciel simple et efficace, au même titre qu’un antivirus par exemple. Il complète d’ailleurs ce dernier à merveille, et apporte une couche renforcée supplémentaire de protection en ligne. Cependant, comme on peut le voir dans notre comparateur de VPN, tous ne se valent pas, même s’il semble difficile de les différencier. La qualité des services diffère de l’un à l’autre. Le prix, la rapidité des serveurs et leur stabilité, la possibilité d’accéder à certains services de streaming, ou encore les nombreuses options qui accompagnent l’abonnement, font partie des critères de sélection au moment de choisir son VPN.

Alors que les VPN gratuits sont très limités en matière de serveurs et de possibilités, les VPN payants sont de plus en plus performants, et de plus en plus répandus. Dans le cas précis où vous auriez besoin d’un serveur VPN pour accéder à différents catalogues étrangers de SVOD en contournant les restrictions géographiques, voilà une liste des meilleurs élèves dans le domaine.

Quels sont les meilleurs VPN pour accéder à Netflix ?

Quatre acteurs majeurs sont sur le marché des VPN :

Nord VPN : le plus connu à l’interface simple à utiliser

ExpressVPN : le VPN qui offre les meilleures performances

CyberGhost : le bon compromis moins cher

Surfshark et ProtonVPN : les outsiders

Bien qu’il soit légal d’utiliser un VPN, les législations peuvent varier d’un pays à l’autre, et les lois peuvent régulièrement changer, avec de nouveaux amendements. Il est à l’heure actuelle toujours possible d’utiliser un logiciel VPN légalement pour regarder Netflix sur un serveur étranger et accéder au contenu du catalogue américain par exemple.

Nord VPN, le VPN le plus connu

Cela fait plus de dix ans que NordVPN est un acteur majeur sur le marché des réseaux privés. Fort d’une campagne marketing agressive, notamment sur Youtube et les réseaux sociaux (impossible de passer à côté des vidéos sponsorisées), il est souvent le premier auquel on pense lorsqu’on évoque les serveurs VPN.

Les abonnements de NordVPN

NordVPN propose différents abonnements mensuels, ou d’une durée d’un ou deux ans. À différentes périodes de l’année, le VPN lance des campagnes de promotions intéressantes sur ses différents abonnements.

Les trois premiers mois d’abonnements sont actuellement offerts. Passé les deux premières années, ces abonnements reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez les résilier.

Serveurs, débits et options avec NordVPN

NordVPN possède plus de 5 000 serveurs, répartis dans une soixantaine de pays. Comme l’ensemble des services VPN, sa politique de confidentialité consiste à ne pas recueillir ou partager les données personnelles des utilisateurs. Il utilise le protocole propriétaire NordLynx, et se connecte à des serveurs VPN fiables et rapides et offre d’excellentes performances. Votre vitesse de connexion s’en trouve sensiblement améliorée, et profite de fonctionnalités essentielles. La fonction Kill Switch, par exemple, coupe votre accès à internet si votre connexion VPN est interrompue. Vous profiterez aussi de protection contre les failles de sécurité Wi-Fi ou DNS. Vous aurez de plus accès au réseau Tor, un navigateur web anonyme.

L’interface de NordVPN est certes austère, mais simple et intuitive // Source : NordVPN

NordVPN offre des débits élevés et est particulièrement à l’aise pour lire des contenus sur les plateformes de SVOD de manière fluide, Netflix en tête. Les contenus géo-restreints sont facilement accessibles et se lancent généralement rapidement et sans latences. Ne vous attendez tout de même pas à la même réactivité que sur votre Netflix français. L’interface dépouillée, mais très simple à prendre en main, affiche une carte du monde où sont recensés plus de 5 000 serveurs dans 60 pays. Il vous suffit de vous balader dans la carte pour choisir un serveur, et le tour est joué. Une fois votre serveur choisi, vous profiterez souvent d’excellents débits, et d’un très bon ping (temps de réponse), en fonction bien sûr du pays où vous vous connectez.

Comment utiliser NordVPN pour accéder à Netflix ?

En choisissant l’un des serveurs US, vous aurez immédiatement accès au catalogue américain de Netflix. Le VPN est compatible avec Windows, macOS, Linux, mais aussi Android, iOS, via l’application NordVPN. Vous aurez donc accès au contenu du catalogue du géant du streaming sur votre tablette. Le serveur VPN prend bien sûr en charge les navigateurs Chrome, Firefox, et Edge. Enfin, certains abonnements comprennent en plus NordPass, un gestionnaire de mots de passe efficace et NordLocker, un service Cloud sécurisé pour vos données.

ExpressVPN : le plus rapide pour regarder Netflix

Quand bien même NordVPN soit le plus connu du grand public, ExpressVPN à su se faire une place de choix parmi les utilisatrices et les utilisateurs de serveurs VPN. Le réseau privé dispose de nombreuses fonctionnalités et s’avère l’un des VPN les plus complets du marché.

Combien coûte un abonnement ExpressVPN ?

Les tarifs d’ExpressVPN sont bien plus élevés que ceux de NordVPN. Seulement trois formules sont proposées : l’abonnement de 1 mois, 6 mois ou 12 mois.

Notez que tous les abonnements commencent par une période d’essai de 30 jours.

Serveurs, débits et options avec ExpressVPN

Plus de 3 000 serveurs dispersés dans 90 pays offrent d’excellents débits et une qualité de connexion immédiate. Si vous recherchez le VPN le plus rapide, mais aussi le plus fiable pour regarder Netflix, ExpressVPN peut facilement gagner le titre de meilleur réseau privé virtuel.

ExpressVPN est un service VPN particulièrement stable, qui ne perd pas en fiabilité et rapidité lorsque vous changez de localisation et de serveur. Son protocole maison Lightway, uniquement utilisé par ExpressVPN, est un protocole open source performant. S’ils le souhaitent, les abonnés peuvent aussi se tourner vers l’un des sept autres protocoles proposés par ExpressVPN. Toujours est-il que le protocole Lightway est optimisé pour les téléchargements de torrents et, c’est ce qui nous intéresse ici, les plateformes de streaming.

L’interface d’ExpressVPN fait aussi dans la simplicité // Source : ExpressVPN

Même s’il a un coût bien supérieur aux autres VPN, ExpressVPN offre une des meilleures protections concernant votre confidentialité et la protection de vos données. Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation et avec Android et iOS, mais aussi certaines TV connectées, ou encore Chromecast, ce qui est idéal pour lancer Netflix US sur votre téléviseur. Vous retrouverez la liste des plateformes et des appareils compatibles sur la page dédiée. Le service VPN peut s’installer sur cinq appareils simultanément.

Accéder au catalogue de Netflix avec ExpressVPN

Sur ordinateur et sur smartphone ou tablette, l’application VPN qui accompagne ExpressVPN est simple à utiliser. Le serveur le plus rapide est automatiquement sélectionné à l’ouverture du VPN. Vous pourrez toujours avoir la main et sélectionner le bon serveur et la bonne localisation si vous le souhaitez. ExpressVPN peut se classer dans la catégorie des VPN prêt à l’emploi une fois installé. Dommage qu’il ne laisse cependant pas beaucoup la main sur les réglages.

CyberGhost, le service VPN le moins cher pour regarder les séries en SVOD

Quand on parle VPN, le prix et l’efficacité du réseau sont les critères principaux qui reviennent quant au choix du meilleur service. CyberGhost n’est pas le plus performant des fournisseurs de VPN, mais c’est clairement l’un des moins chers. Fondé en 2011 en Roumanie, il est le VPN le plus utilisé en France.

Quels sont les abonnements CyberGhost ?

À la manière de NordVPN, plusieurs abonnements de courte et longue durée sont proposés. L’abonnement le plus rentable est celui de 2 ans, au prix de 2,19 € par mois, ou 56,94 € par an. Deux mois sont actuellement offerts, et l’offre est garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Si vous décidez de prendre un mois d’abonnement seulement, le prix est de 11,99 € pour un mois, ce qui n’est pas le plus rentable des investissements. Pour 1 € de plus par mois, la Suite CyberGhost Security pour Windows, ajoute un antivirus à votre abonnement VPN.

Serveurs, débits et option du VPN CyberGhost

CyberGhost utilise le protocole Wireguard et OpenVPN. C’est le service VPN qui possède le plus grand nombre de serveurs dans le monde, avec plus de 9 000 serveurs répartis dans 90 pays. De quoi trouver facilement un programme sur un service de streaming étranger. Concernant la protection des données personnelles et de la vie privée, CyberGhost adopte une politique de non-conservation des données, comme la majorité des VPN. Cependant, alors que plusieurs audits effectuent des tests pour déterminer le niveau de sécurité d’un service VPN, CyberGhost à eu recours à un seul audit, qui n’a cependant révélé aucune faille. CyberGhost est donc fiable et il n’y a aucune crainte à avoir. Kill switch, protection des réseaux Wi-Fi, et bloqueur de publicités sont également présents. Les excellentes performances du VPN le classent parmi les meilleures du marché, avec des taux de transferts élevés, parfaits pour le streaming vidéo depuis les plateformes de VOD étrangères, notamment Netflix.

L’interface de CyberGhost // Source : CyberGhost

Visionner le contenu de Netflix avec CyberGhost

L’interface de CyberGhost est claire et agréable à parcourir. Les menus sont agencés de manière logique, et la navigation intuitive permet de gagner du temps lors de la recherche des serveurs. Se connecter à un serveur distant est immédiat, et vous retrouverez la plupart des informations du serveur d’un simple clic. L’application VPN pour Android et iOS propose une expérience identique avec la même ergonomie. Les serveurs sont organisés par spécialités et tout comme ExpressVPN, une connexion automatique au meilleur serveur est présente. En fonction de l’utilisation que vous en ferez, CyberGhost choisira des serveurs optimisés.

Surfshark et Proton VPN, les outsiders qui valent le coup

Surfshark : des connexions simultanées à l’infini

Surfshark à vu le jour en 2018 et compte déjà de nombreux utilisateurs. Si ce n’est pas le plus facile à prononcer, Surfshark se démarque par un nombre de connexions simultanées illimité avec un seul compte, ainsi qu’une prise en charge de la plupart des appareils connectés. Fort de plus de 3 000 serveurs répartis dans 100 pays, il se fait une place de choix dans les nouveaux venus.

Trois formules d’abonnement sont disponibles : 1 mois, 12 mois et 24 mois. L’abonnement le plus rentable est l’offre baptisée Surfshark One, au prix de 2,30 € par mois pendant deux ans. Il est accompagné d’une protection antivirus. Les serveurs américains contournent bien les géoblocages des plateformes de SVOD, et la connexion se fait sans soucis. Les plateformes de VOD habituelles comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video sont disponibles en bonne qualité, malgré un chargement du contenu un peu long.

Proton VPN : des menus en français

L’interface de Proton VPN est plutôt classe // Source : Proton VPN

Proton VPN gagne la bataille des plus belles interfaces, avec des menus en français, en plus d’une excellente ergonomie. Le VPN Suisse est fort de ses 3 000 serveurs dans plus de 60 pays, et est surtout connu pour le haut niveau de sécurité qu’il propose.

Proton VPN possède sensiblement le même abonnement, au prix de 4,99 € par mois pendant deux ans. L’abonnement vous est facturé 119,76 € tous les 2 ans. Proton VPN possède une version gratuite avec un nombre de serveurs restreint, et à la bande passante limitée. Même si l’offre gratuite peut paraître alléchante, le catalogue américain de Netflix sera indisponible, car les serveurs US sont tous simplement absents de la liste. Toujours est-il qu’en version payante, le système de contournement des blocages est très efficace et les catalogues nationaux de Netflix facilement accessibles.

Quel VPN choisir pour contourner le géoblocage de Netflix ?

Les critères de sélection d’un VPN

Même si vous consultez un comparateur de VPN pour vous aider dans votre choix, votre décision dépend surtout de vos besoins et de votre budget. Chaque fournisseur de VPN propose des formules à des prix différents, et avec des fonctionnalités différentes. Si vous êtes nouveau dans le monde des réseaux privés virtuels, il est intéressant de souscrire à un service avec une période d’essai. De plus, si vous ne vous servez de votre VPN que pour regarder du streaming à l’étranger, la solution la moins chère peut être le meilleur choix. Cependant, le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte dans le choix d’un VPN :

La fiabilité de la protection des données et la politique de confidentialité sont à regarder de près,

Le nombre de serveurs mis à votre disposition ainsi que leur localisation sont à prendre en considération.

L’ergonomie du logiciel VPN est tout aussi importante. L’interface et les menus ne doivent pas vous décourager et la navigation sur l’application mobile doit être fluide et un minimum intuitive.

Vitesses de téléchargement et débits pour visionner Netflix

En matière de vitesse pour regarder des plateformes de streaming, les débits descendants (rapidité de votre connexion et fluidité de votre navigation) sont les plus optimisés avec ExpressVPN. CyberGhost et NordVPN ne sont pas loin derrière, mais leur vitesse de connexion aux services de streaming étranger n’est pas aussi rapide. De plus, ExpressVPN propose une extension Chrome pour les sites de streaming, afin de lancer le logiciel l’extension navigateur. De quoi gagner encore quelques précieuses secondes. Si le prix de son abonnement ne vous rebute pas, ExpressVPN est le meilleur service pour regarder Netflix.

Si le streaming vous intéresse moins que le téléchargement, NordVPN est le service VPN le plus efficace, malgré une stabilité en dents de scie. Niveau sécurité, ExpressVPN et NordVPN font tous deux un excellent travail avec leur protocole maison. Le chiffrement des données est parfaitement sécurisé, et des fonctionnalités de protection de mots de passe et de coffre-fort virtuel sont disponibles. L’application de NordVPN est quant à elle compatible avec beaucoup de plateformes et est utilisable par 6 simultanément. NordVPN possède donc un excellent rapport qualité prix, ce qui le met au coude à coude avec Express VPN, et peut faire pencher le prix du meilleur fournisseur de VPN en sa faveur. Les deux sont d’ailleurs très bien positionnés dans notre comparateur de VPN.

Comment changer de pays et regarder Netflix n’importe où ?

Les logiciels VPN sont relativement simples d’utilisation. Que ce soit sur ordinateur, ou sur smartphone, une fois le VPN téléchargé et installé, vous devrez vous connecter à votre VPN avec les identifiants renseignés au moment de l’abonnement. Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez bien souvent directement sur l’interface de votre logiciel VPN. Ce dernier affiche une liste des pays et des serveurs auxquels il a accès. Il vous suffit de choisir un serveur et de vous y connecter. Le VPN se charge alors de chiffrer vos données et de masquer votre adresse IP. Félicitations, vous savez maintenant utiliser un VPN.

