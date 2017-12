Maxime Claudel - il y a 3 heures Pop culture

Ubisoft a décidé d'inviter Predator dans Ghost Recon Wildlands. L'occasion de (re)vivre le chef d’œuvre de John McTiernan avec trois amis et une manette dans les mains.

Vous avez sans doute vu Predator de John McTiernan. Et si ce n’est pas le cas, arrêtez de lire cet article et foncez le regarder. Maintenant que c’est fait, on peut donc discuter de ce long métrage ayant marqué des générations, considéré encore aujourd’hui comme un monument du film de monstre, ayant fait de Predator un égal d’Alien aux yeux de certains (il y a même eu des affrontements entre les deux au cinéma mais on préfère les oublier). En tout cas, l’extraterrestre célèbre pour sa violence et ses dreads signe un retour fracassant dans le jeu vidéo Ghost Recon Wildlands le temps d’un évènement spécial et temporaire. Une excellente idée.

Chasser ou être chassé

« Peu importe ce que nous affrontons, ça saigne. Et si ça saigne, on peut le tuer » : la bande-annonce est un vrai hommage au film de John McTiernan. L’événement démarre aujourd’hui, dure jusque janvier et permet aux joueurs — jusqu’à quatre en coopératif — de se frotter au Predator lui-même. L’occasion de chasser mais aussi d’être chassé à son tour. La mise à jour, gratuite, apporte aussi son lot d’éléments cosmétiques aux couleurs de la saga.

On notera que ce n’est pas la première fois que Predator apparaît en guest dans un jeu vidéo. Récemment, il s’est invité dans le casting de Mortal Kombat X. Petite anecdote croustillante : John McTiernan était sorti de sa grotte pour réaliser une vidéo promotionnelle de Ghost Recon Widlands. Une belle association pour Ubisoft, et plus légitime que celle liant Assassin’s Creed Origins et Final Fantasy XV. « Le Predator est complètement adapté à la jungle bolivienne de Ghost Recon Wildlands et s’intègre parfaitement à la tension et au gameplay tactique du titre d’Ubisoft » se réjouit d’ailleurs Rick Phillips, Président de FoxNext Games.