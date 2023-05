Après plusieurs reports, Ubisoft espère sortir son jeu Star Wars en monde ouvert en 2024. Mais le développement du jeu ne prend pas vraiment cette route, Massive pourrait être contraint de le repousser.

En 2021, Disney et Ubisoft annonçaient leur rapprochement pour la création d’un jeu Star Wars en monde ouvert. Un mariage entre deux grands noms du divertissement qui prend forme petit à petit, au point de faire émerger des rumeurs autour de la sortie prochaine du jeu. C’est en tout cas ce que des sources ont communiqué à Kotaku, dans un article publié le 22 mai 2023.

Si Ubisoft a déjà déclaré qu’un « grand jeu » sortirait dans les 12 mois qui arrivent, des sources de Kotaku, qui ont souhaité rester anonymes, ont affirmé que ce jeu n’est autre que le fameux jeu Star Wars en monde ouvert. Le média ajoute qu’Ubisoft souhaiterait lancer le jeu dès l’année prochaine, en 2024.

En 2024 ? Un doux rêve

Avec le studio Massive (connu pour la production de Tom Clancy’s The Division et sa suite directe), Ubisoft met tout en œuvre pour produire le meilleur jeu possible. Mais si le directeur créatif du studio, Julian Gerighty avait affirmé que le jeu Star Wars serait très différent de la série de films et « totalement différent » des types de jeux sur lesquels Massive a travaillé dans le passé, il n’avait sans doute pas prévu qu’un jeu si ambitieux serait plus compliqué à développer.

Selon deux sources de Kotaku qui suivent le développement du jeu, surnommé « Project Helix », les progrès ne sont pas aussi importants que prévus. Massive veut faire de ce jeu le premier gros succès d’Ubisoft en dehors d’Assassin’s Creed, seule série de jeux qui marche financièrement en ce moment chez Ubisoft — même Just Dance 2023 a sous-performé selon un rapport financier de l’entreprise.

Pour atteindre son objectif, Massive pourrait être contraint de repousser la date de sortie du jeu. Les sources de Kotaku indiquent que l’objectif d’Ubisoft de sortir le jeu au cours de l’année fiscale actuelle (2023-2024) est probablement trop ambitieux. Les sources parient plutôt sur une sortie lors de l’année fiscale suivante, d’avril 2024 à mars 2025.

Ubisoft n’a pas le choix

Si Ubisoft ne parvient pas à sortir ce jeu Star Wars avant cette date, ce serait un véritable camouflet. Après une année 2022 très compliquée, qui a poussé au report et à l’annulation de plusieurs de ses projets, Ubisoft espère remonter la pente rapidement. Pour cela, l’éditeur français compte sur plusieurs gros jeux à venir tel que Assassin’s Creed Mirage ou Avatar: Frontiers of Pandora.

En y ajoutant un jeu en monde ouvert Star Wars, Ubisoft s’assurerait de réaliser des chiffres bien meilleurs par rapport à 2022, où seuls Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope et Just Dance 2023 ont fait office de gros jeux sortis par Ubisoft.

