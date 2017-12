Star Wars The Last Jedi sort le mercredi 13 décembre en France. L'avant-première mondiale a eu lieu quelques jours avant. Si l'on se fie aux premières réactions du public, le cinéaste Rian Johnson a signé un excellent film.

L’attente touche à sa fin : c’est après-demain, le mercredi 13 décembre, que sortira dans les salles obscures Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi. Deux ans après le retour de la plus célèbre des épopées spatiales au cinéma, Rian Johnson a-t-il fait du bon travail ? Si tout le monde pourra se faire sa propre opinion dans deux jours, il est d’ores et déjà possible d’avoir quelques indices sur la qualité du film.

Le samedi 9 décembre avait lieu en effet l’avant-première mondiale à Hollywood, ce qui a permis pour la première fois au film d’être vu par des personnes extérieures à Disney. Et visiblement, le studio américain a fait ce qu’il fallait pour plaire au public : les réactions publiées sur Twitter des premiers spectateurs sont plus qu’élogieuses, ce qui devrait rassurer les fans. Garanties sans spoilers.

Un enthousiasme qu’il faut évidemment nuancer : lorsque Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force est sorti en décembre 2015, les premiers commentaires avaient été aussi particulièrement positifs… jusqu’à ce que l’on finisse par admettre que si le film est tout à fait plaisant à regarder, il ressemblait par moments un peu trop à la trame scénaristique de l’épisode IV, sorti trente-huit ans plus tôt.

En attendant de pouvoir vérifier si l’épisode VIII est une réussite artistique et s’il évite de copier L’Empire contre-attaque — le réalisateur assure que l’histoire n’est pas un remake de ce qu’on connait déjà –, voici ci-dessous quelques-uns des avis, sans aucun spoiler, des personnes qui ont pu assister à l’évènement cinématographique de cette fin d’année :

Luke was right : "This is not going to go the way you think." #TheLastJedi will shatter you – and then make you whole again. pic.twitter.com/PJyYpH5loP — Anthony Breznican (@Breznican) December 10, 2017

« Luke avait raison : ‘ça ne va pas se passer comme tu le penses’. The Last Jedi va vous briser — et puis il vous rendra entier à nouveau ».

#TheLastJedi is incredibly satisfying and hands down Mark Hamill's best performance as Luke Skywalker — Aaron Couch (@AaronCouch) December 10, 2017

« The Last Jedi est incroyablement satisfaisant et permet à Mark Hamill de réaliser sa meilleure performance en tant que Luke Skywalker ».

#TheLastJedi is absolutely fantastic – gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best #StarWars movie since Empire pic.twitter.com/nWWAhlNMJo — ErikDavis (@ErikDavis) December 10, 2017

« The Last Jedi est absolument fantastique – captivant, touchant, drôle et puissant avec de superbes plans et les combats les plus balaises. Quand c’est parti, sacré bordel ça y va. Le meilleur film Star Wars depuis L’Empire contre-attaque ».

THE LAST JEDI has more goosebump moments than any Star Wars movie I can remember. I was grinning for most of the 2 and a half hours. A worthy and great Star Wars film. The franchise is in great hands. Kudos to @rianjohnson — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) December 10, 2017

« The Last Jedi provoque plus de chair de poule que n’importe quel film Star Wars dont je me souvienne. J’ai souri pendant presque deux heures et demie. Un film digne et génial de Star Wars. La franchise est entre de grandes mains. Félicitations à Rian Johnson ».

Star Wars : The Last Jedi is everything. Intense, funny, emotional, exciting. It’s jam-packed with absolutely jaw dropping moments and I loved it so, so much. I’m still shaking. pic.twitter.com/fHddWjo201 — Germain Lussier (@GermainLussier) December 10, 2017

« Star Wars : The Last Jedi est tout. Intense, drôle, émotionnel, excitant. C’est bourré de moments où les mâchoires tombent et j’ai adoré. Je tremble encore ».

Saw #TheLastJedi. By far the best #StarWars movie since the original trilogy, maybe the best since Empire. — Tim Molloy (@TimAMolloy) December 10, 2017

« J’ai vu The Last Jedi. De loin le meilleur film Star Wars depuis la trilogie originale, peut-être le meilleur depuis L’Empire contre-attaque ».

Guys. @rianjohnson has made the most epic, emotionally powerful @starwars film ever. Hands down. My strong advice is to be very wary of spoilers. The less you know about #TheLastJedi, the better. Bravo, bravo, bravo. — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 10, 2017

« Les gars. Rian Johnson a fait le film Star Wars le plus épique et le plus puissant sur le plan émotionnel. Chapeau bas. Mon conseil, c’est d’être très méfiant face aux spoilers. Moins vous en savez sur The Last Jedi, mieux c’est. Bravo, bravo, bravo, bravo ».

Star Wars : The Last Jedi is so very different, exciting, surprising. So many emotions, so many amazing moments. Stay away from spoilers. — Peter Sciretta (@slashfilm) December 10, 2017

« Star Wars : The Last Jedi est tellement différent, excitant, surprenant. Tant d’émotions, tant de moments étonnants. Restez à distance des spoilers ».

There’s a scene in #StarWars #TheLastJedi that I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped. pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) December 10, 2017

« Il y a une scène dans Star Wars : The Last Jedi qui ne cesse de se rejouer ma tête, qui est tellement étourdissante et inattendue que je ne veux pas oublier comment je me sentais pour la première fois. Ce film ne ressemble à aucun autre film Star Wars dans tous les sens que j’espérais ».

No hyperbole – #TheLastJedi is the best #starwars movie. @rianjohnson and co nailed it — James Viscardi (@JimViscardi) December 10, 2017

« Pas d’hyperbole — The Last Jedi est le meilleur film Star Wars. Rian Johnson et sa bande ont carrément assuré ».