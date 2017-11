Le film le plus cher de l'histoire du cinéma va devenir un Marvel. Dix ans après le début du « MCU », « Avengers: Infinity War » couronnera des dizaines de productions industrialisées par Disney.

Dans le classement des films les plus chers jamais produits, un Avengers tient déjà la seconde place. Mais ce dernier va être dépassé par son successeur, Age of Ultron fait pâle figure avec ses 280 millions de dollars quand Avengers : Infinity War va coûter à Disney pas moins de 400 millions de dollars. Ce sera le film le plus coûteux jamais réalisé.

Apothéose de l’univers cinématographique de la maison d’édition Marvel, Infinity War couronne une production industrialisée et calibrée depuis bientôt dix ans par Disney.

Le film le plus cher de l’histoire du cinéma

Il y a dix ans, Iron Man ouvrait le bal de ce qui restera comme du jamais vu dans l’industrie du cinéma : un univers entier rentabilisé par des productions ultra coûteuses et réalisées à un rythme ébouriffant.

En salles, un Marvel chasse l’autre tant le calendrier de Disney est soutenu : trois par année. Face à ce déluge culturel, jamais mauvais, jamais excellent, l’épuisement aurait pu se faire sentir. Mais la machine continue de tourner à plein régime et il faut même admettre qu’un Thor : Ragnarok, résolument pop et moins sérieux, a de nouveau battu des records de rentabilité. On fait désormais face à une véritable bulle qui pourrait exploser à tout instant, mais continue de s’imposer sans se soucier d’une éventuelle lassitude du public.

Selon les notes de production, le long-métrage comptera presque tous les super-héros faisant parti du MCU à ce jour : Docteur Strange, Star-Lord, Spider-Man, Groot, Black Widow, Drax, Nebula, Gamora, Scarlet Witch, Iron Man, le Winter Soldier, Thor, Captain America, Rocket Racoon, Nick Fury, Hawkeye, Ant-Man, Hulk, Vision, et Black Panther. Cette liste ne compte pas les méchants ou encore les personnages secondaires récemment introduits mais dresse en parti l’ensemble des films que rassemblera Infinity War.

Fin de cycle

Les frères Russo, architectes de longue date du MCU, tiendront la caméra pour ce colossal projet pouvant être perçu comme le début de la fin. La fin d’un cycle s’entend puisque Marvel et Disney ont déjà prévu l’après, comme l’a révélé Kevin Feige dans les colonnes de Vanity Fair, « Il y aura deux périodes distinctes, avant et après Avengers 4 […]. Nous avons encore une vingtaine de films dans les tuyaux et ils seront totalement différents de ce qui a été fait jusqu’à présent ».

C’est intentionnel et les deux géants n’ont pas le choix au regard des contrats expirants des stars de la dernière décennie, à savoir Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor) ou encore Scarlett Johansson (Black Widow) d’une part, et des nombreuses autres licences sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour inonder les écrans.

Après tout, même des super-héros moins connus comme Doctor Strange (677 millions de dollars) et Ant-Man (520 millions de dollars) ont réalisé d’excellentes performances au box-office. Le sceau Marvel est désormais d’une puissance sans précédent et, peu importe le costume qu’il enfile, le super-héros de la maison d’édition est assuré de boucler son budget au box office. Et cela, même dans une multitude de genres, « Les Guardiens est probablement le meilleur exemple du public validant nos instincts les plus ésotériques » rappelle Kevin Feige à propos du soap-opéra humoristique.

Disney nous confirme que le long-métrage est attendu pour le 25 avril 2018 en France, il sortira donc après Black Panther, et avant le troisième Marvel de l’année 2018, Ant-Man and the Wasp.

Reportage additionnel : Maxime Claudel.