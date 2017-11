Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso a décidé de se lancer dans l'aventure eSport en montant sa propre équipe en partenariat avec Logitech.

La saison 2017 de Formule 1 est maintenant arrivée à son terme. Mais Fernando Alonso, qui vit des courses compliquées depuis son retour chez McLaren à cause du motoriste Honda, sait déjà comment il va s’occuper en attendant la reprise du championnat. En effet, le double champion de la catégorie reine a décidé de se lancer, à son tour, dans l’eSport en devenant le premier pilote de F1 à le faire. Formidable compétiteur, l’Espagnol, qui vise les 500 Miles d’Indianapolis et les 24 Heures du Mans, ne s’est pas associé avec n’importe qui pour réussir ailleurs que dans son propre sport.

We are excited to officially announce our joint venture with @alo_oficial to create @FAracingG2 supported by @LogitechG ! pic.twitter.com/t3j3dsWUlh

— G2 Esports (@G2esports) November 23, 2017