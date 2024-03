Une mise à jour rajoute un défi supplémentaire pour les joueurs et joueuses de Helldivers 2. La météo est dorénavant bien plus hostile : on ne parle pas d’une banale tempête de neige ou d’un coup de vent un peu trop vif : il est question de tornades enflammées et de chutes de météorites.

Les vagues incessantes de terminides vous éreintaient ? Vous aviez toutes les peines du monde face au barrage de feu et d’acier que les automatons vous opposaient ? Vous n’êtes malheureusement pas au bout de vos peines. Avec la dernière mise à jour de Helldivers 2, vous avez désormais un nouvel « ennemi » : la météo.

Des météorites et des tornades de feu

« De nombreuses planètes présentent désormais des défis environnementaux supplémentaires qui apparaissent de manière aléatoire lorsque vous êtes déployé », détaillent les notes de mise à jour, publiées le 6 mars 2024. Ces changements sont déjà actifs sur PC. Le patch pour PlayStation 5 arrive bientôt, selon le studio.

Parmi les risques planétaires auxquels les joueurs et les joueuses vont faire face dorénavant, deux sont spécifiquement mentionnés : les « tornades de feu » et les « pluies de météorites ». Pour les autres phénomènes extrêmes, il faudra directement les découvrir en jeu. Selon la difficulté du jeu, ces périls devraient vraisemblablement être plus ou moins intenses.

Jusqu’à présent, l’environnement était relativement clément : certes, on pouvait se noyer ou se blesser (ou mourir) lors d’une chute si l’on manquait de prudence, par exemple. Mais ce n’est pas le souci central. Le problème venait surtout des terminides ou des automatons. Une balle perdue d’un partenaire (ou son pod vous arrivant sur le visage) était aussi un danger gérable.

La mise à jour du 6 mars est qualifiée malgré tout de « mineure » par le studio — le reste concerne des sujets d’équilibrage sur les stratagèmes et les armes, ainsi que la résolution de plusieurs bugs. Le détail est publié sur Steam. Plusieurs soucis non résolus ont également été identifiés. Ils doivent être corrigés dans une future mise à jour.

La météo est censée corser un peu plus le jeu, en attendant de nouveaux défis. En particulier, des rumeurs récurrentes ces dernières semaines font état de l’arrivée prochaine d’une troisième faction ennemie : les Illuminés (Illuminate). On les décrit comme des mystiques, avec un look rappelant les Protoss dans StarCraft ou les Forerunners dans Halo.

